Non-assistance aux malades mentaux errants : Ansoumana DIONE boycotte les législatives de 2022.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), ne votera pas aux législatives du 31 juillet 2022. Il proteste contre la non-assistance aux malades mentaux errants, avec la confiscation, en 2013, du Siège de l’ASSAMM à Kaolack, par le régime du Président Macky SALL. Pourtant, cette structure a été construite en 2004, suite à une audience accordée le 22 novembre 2002 à Ansoumana DIONE, par le Président Abdoulaye WADE, sensible à leur sort.

Pour faire corriger cette grosse injustice infligée à l’ensemble du peuple sénégalais, Ansoumana DIONE ne cesse de solliciter, en vain, une audience avec le chef de l’Etat Macky SALL. Conséquences, Dakar et toutes les villes du Sénégal, sans exception, restent inondées de malades mentaux errants, visibles sur les artères principales, jusque devant le Palais de la République. Source d’insécurité et d’insalubrité, ces citoyens souffrant de troubles mentaux, meurent souvent dans l’indifférence totale, à travers les rues.

Pour plus d’informations, Ansoumana DIONE tient une conférence de presse, à l’occasion de la célébration du 22e anniversaire de l’ASSAMM, le jeudi 14 juillet 2022. En attendant, il exprime toute sa déception et son mécontentement au Président Macky SALL, seul et unique responsable du calvaire indescriptible de milliers de familles vivant avec des proches souffrant de maladies mentales. Le Sénégal ne soigne pas ses malades mentaux, regrette-t-il, et cette discrimination doit être combattue par les forces vives de la nation.

Rufisque, le 02 juillet 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)