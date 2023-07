«Ansoumana Dione candidat unique du peuple en 2024», selon

Ansoumana DIONE, candidat unique du peuple en 2024 !

L’élection présidentielle de 2024 réserve beaucoup de surprises notamment à la classe politique sénégalaise. Pour la première fois, les électeurs auront la chance de pouvoir choisir leur Président de la République. D’emblée, je tiens à préciser que ce rendez-vous électoral est enfin celui du peuple. Qui, obligatoirement, élira un citoyen, loin du pouvoir et de l’opposition. Moi, Ansoumana DIONE, je serai, s’il plaît à Dieu, le candidat du peuple pour apporter des réponses adéquates aux nombreuses difficultés que traverse notre pays. Que tous les acteurs politiques se le tiennent pour dit. 2024 sera le moment de la délivrance.

Mon parcours politique, à travers le social dans lequel je m’active depuis vingt-trois longues années, me permettra d’accéder très facilement au pouvoir. 2024 est un rendez-vous important pour le peuple sénégalais qui sait faire la différence entre ceux ne travaillant que pour leurs intérêts et les autres qui se sont sacrifiés pour le bonheur exclusif des populations. Certes, jusqu’ici, certains ne croient pas en ma candidature. Mais, je leur recommande à être très prudents, vu que le peuple sénégalais a déjà tourné le dos à la classe politique, pouvoir et opposition, confondus. Je serai l’homme de 2024, avec une offre politique spéciale.

Je viendrai avec un programme conforme à la demande des sénégalais et il s’agira de bâtir le citoyen, pour notre développement économique et social. La présidentielle de 2024 marquera la fin d’un cycle politique. Et, grâce à l’importance dudit programme apprécié par beaucoup de sénégalais, nous accéderons très facilement au pouvoir, avec l’unique intention d’œuvrer pour le seul bien-être des citoyens. C’est pourquoi, j’invite toute personne éprise de paix et surtout de démocratie, à venir accompagner ma candidature, pour une victoire éclatante, au premier tour, au soir du 25 février 2024 et cela est très bien possible.

Rufisque, le 09 juillet 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), candidat à l’élection présidentielle de 2024