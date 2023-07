Dr Babacar Diop met en colère l’Ambassadeur d’Ukraine à Dakar

Le torchon brule entre le maire de Thiès et l’Ambassadeur d’Ukraine à Dakar. En effet, la Direction de l’information et de la communication de la municipalité s’est fendue d’un communiqué pour dénoncer «les accusations erronées et infondées formulées pour les autorités diplomatiques ukrainienne à l’égard du maire, Babacar Diop et sa municipalité »

«Nous avons appris par voie de presse un communiqué de l’Ambassade de l’Ukraine en date du 06 juillet 2023, véhiculant des accusations erronées avec une discourtoisie regrettable à l’égard de la Ville de Thiès. Les insinuations faites sont infondées et aux antipodes de la bienséance en matière de la diplomatie internationale», regrette l’équipe de communication de la mairie de Thiès.

Pour rappel, l’Ambassade d’Ukraine à Dakar accuse Babacar Diop d’avoir accepté un jumelage avec la ville ukrainienne de Sébastopol, proposé par l’ambassadeur de la Russie au Sénégal et en Gambie. «Ce qui est choquant et déplaisant, c’est la position du Maire de Thiès, Monsieur Babacar Diop, qui est tout simplement fasciné par les récits russes et ne comprend apparemment pas les conséquences futures de ce soi-disant jumelage avec la ville ukrainienne de Sébastopol, proposé par le diplomate russe. Oui, aujourd’hui, Sébastopol est occupée par les troupes russes, mais cela ne durera pas longtemps. Le Maire Babaсar Diop ne le comprend-il pas ? Ou profite-t-il simplement d’une occasion opportuniste temporaire pour se « jumeler » avec un « grand » État terroriste et criminel de guerre ?» déplore l’ Ambassade.