Ansoumana Dione déçu par Sonko-Diomaye…«le règne du désespoir»

SONKO – Diomaye : le règne du désespoir ! (Par Ansoumana DIONE)

Qui pouvait y croire ? Que le régime de SONKO – Diomaye allait devenir une vraie source de désespoir pour le peuple sénégalais. Depuis leur accession au pouvoir, les citoyens sont dans le désarroi total, contrairement aux promesses électorales ayant facilité leur victoire à la présidentielle du 24 mars 2024. Aujourd’hui, le désespoir a fini de gagner la population qui ne sait plus à quel saint se vouer, tellement que la vie est devenue beaucoup plus difficile notamment pour la jeunesse. Le Président Bassirou Diomaye FAYE et son Premier Ministre Ousmane SONKO ne seraient jamais élus, s’ils avaient annoncé ces licenciements notés dans beaucoup de secteurs dont celui de la Santé et de l’Action Sociale. En vérité, ils ont trahi les électeurs sénégalais, ce que personne ne peut comprendre dans une démocratie.

Mais, qu’ils se le tiennent tous les deux pour dit. Le peuple sénégalais prendra ses responsabilités face à cette triste situation à laquelle personne ne pouvait s’attendre. Et, ce sera à travers toute élection qui se tiendra au Sénégal, la carte d’électeur étant l’une des armes parmi d’autres pour exprimer son mécontentement. D’ailleurs, si l’on y prend garde, les citoyens risquent de descendre en masse dans les rues, vu les nombreuses frustrations nées de la cherté de la vie et notamment de ces licenciements arbitraires et abusifs, pour non appartenance au leur Parti PASTEF. Les sénégalais sont vraiment déçus et les tenants actuels du pouvoir ne sont pas vraiment conscients de cette réalité. Le Sénégal est devenu comme un navire en panne, dans un océan agité et impitoyable , sans un capitaine à bord.

Le 27 février 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)