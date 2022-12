Ansoumana DIONE : « Macky SALL quittera le pouvoir, qu’il le veuille ou pas »

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

C’est par la grâce du Seigneur, Dieu le Tout Puissant, que le Président Macky SALL a accédé au pouvoir, de 2012 à nos jours, comme l’ont été ses prédécesseurs. Qu’il le veuille ou pas, il quittera, lui aussi, le pouvoir, le moment venu. Certes, on peut ne pas être d’accord sur sa méthode de gouvernance, concernant la prise en charge des malades mentaux errants, par exemple. Mais, il ne servira à rien de détester la personne du Président Macky SALL, surtout pour tous les citoyens, aspirant à accéder au pouvoir. Disons nous la vérité !

Mais, attention, de l’autre côté, personne ne réussira à faire maintenir le Président Macky SALL au pouvoir, chaque régime ayant un début et une fin, dont Dieu est le seul à en détenir les secrets. En sa qualité de chef d’État, depuis 2012, le Président Macky SALL et son régime auront très mal agi, en terminant ce mandat en cours, sans la moindre réalisation à l’endroit des malades mentaux errants. D’ailleurs, que gagnent-ils en refusant de porter assistance à cette couche la plus vulnérable de notre société ? Qui, pour répondre ?

Aujourd’hui, personne dans l’entourage du Président Macky SALL n’ose lui dire la vérité, pour une prise en charge des milliers de malades mentaux errants. Et, tout le monde sait qu’il existe une grande Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), reconnue par l’État du Sénégal, depuis 2001, sous le numéro 10602 et dont la seule mission est d’assurer une prise en charge de ces citoyens dont le seul tort est d’être tous victimes de troubles mentaux. Qui peut admettre cette injustice ?

Rufisque, le 02 décembre 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)