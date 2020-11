Ansoumana Dione prédit des élections présidentielles…en 2021

Sénégal : vers une présidentielle en 2021 ! (Ansoumana DIONE)

L’année 2021 marque le début d’une nouvelle ère politique au Sénégal, avec l’avènement de grandes figures, n’ayant qu’un objectif : le mieux-être du citoyen. D’emblée, ce gouvernement de partage du gâteau, instauré par le Président Macky SALL, a déjà montré toutes ses limites, face au désespoir de la population. De 2012 à nos jours, le régime en place ne gère que ses propres intérêts, à l’image de ses prédécesseurs, depuis 1960, ce qui est d’ailleurs à l’origine de cette émigration clandestine, faisant des centaines de victimes chez beaucoup de jeunes qui étaient déjà morts, psychologiquement. En vérité, nos dirigeants ignorent le sens réel de la politique dont la finalité n’est rien d’autre que l’amélioration de nos conditions sociales. Or, c’est tout le contraire avec nos hommes politiques, prêts à tout, pour s’enrichir sur le dos du peuple. Aujourd’hui, nous avons tous compris leurs démarches et rien ne sera plus comme avant, les citoyens étant conscients de leur avenir. Oui, une élection présidentielle anticipée en 2021, ne devrait surprendre personne, vu la configuration actuelle de la classe politique, mettant ainsi le peuple devant ses responsabilités, pour un choix judicieux.

Rufisque, le 22 novembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM