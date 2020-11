La député Ndéye Fatou Guissé à fond dans la lutte contre la Covid-19 à l’école

Durant la période du Maouloud, elle avait envisagé d’apporter sa partition au niveau des familles religieuses de Darou Salam Ndogandou pour la prévention du coronavirus par le biais de produits antiseptiques. Elle a eu des empêchements de dernière minute pour venir au Gamou.

Après cette cérémonie, elle a eu l’idée de rectifier le tir en mettant à la disposition de l’école ces produits.

Les parents ont accueilli ce geste avec beaucoup de joie et de soulagement à l’heure de cette pandémie qui continue de faire des ravages dans le monde.

Elle a donc mis à la disposition de cet établissement qui engloutit plus de 200 apprenants des gels, du savon, des lave-mains, du savon et beaucoup de masques.

Le chef de village et Président du CGE Chérif Talibouya Aidara a vivement remercié l’honorable député Ndéye Fatou Guissé par rapport à ce geste noble qui n’est pas une première pour cette dame dans cette cité religieuse symbolique dans le Djoloff. Il affirme qu’il est en phase avec cette idée car l’école est une institution qui regroupe des apprenants issus de toutes les maisons du village et qui constituent une couche sociale sensible et vulnérable.