Ansoumana Dione prévient Macky : « Le Sénégal est sur les pas de la Guinée »

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Ce qui s’est passé en Guinée, avec l’Armée, prenant le pouvoir, risque d’arriver au Sénégal. Seulement, ici, c’est le peuple qui sera contraint d’agir, non pas parce que le Président Macky SALL l’a étouffé. Mais, à cause de ses ministres, Directeurs généraux, entre autres, qui se montrent de plus en plus arrogants, face aux multiples préoccupations des populations.

Autrement dit, le Président Macky SALL est entrain d’être trahi par ses propres hommes. Qui, au lieu de se mettre au service des citoyens, profitent de leurs fonctions, pour s’enrichir illicitement, sur le dos des populations. Dans le secteur de la santé, les acteurs souffrent de la dictature du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, causant d’énormes préjudices aux usagers.

Pour éviter à notre pays, ce scénario guinéen, le Président Macky SALL doit remettre de l’ordre dans son Gouvernement, incapable de servir ses compatriotes. Le peuple sénégalais a été trop longtemps trahi et cette déception peut aboutir à un vaste soulèvement populaire, surtout avec ces locales de 2022 qui sont à la portée du camp présidentiel.

Rufisque, le 06 septembre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)