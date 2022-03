Le ministre de l’Intérieur du Sénégal, Antoine Félix Abdoulaye Diome, présent à l’expo Universelle de Dubaï, a félicité L’agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) et magnifié la vision impulsée par le Président Macky Sall aux Emirats Arabes unis (EAU).

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique s’est déplacé dans la première ville des Émirats Arabes Unis pour se rendre compte de l’avancée du travail de l’agence sénégalaise pour la promotion des exportations à Dubaï. Antoine Félix Diome, accompagné d’une délégation s’est encore félicité et a une fois de plus, réitéré son engagement auprès du chef de l’État Macky Sall qui a bien su exporter la vision d’un Sénégal émergent à Dubaï.

Accueilli par le Dr Malick Diop, directeur général de l’Asepex, le ministre de l’Intérieur a trouvé au niveau du pavillon Sénégal, une équipe dynamique, jeune et engagée pour vendre la destination Sénégal :