APR : Abdou Mbow appelle à la « reconquête du pouvoir »

Les responsables et militants de l’Alliance Pour la République (APR) de Thiès se sont réunis pour célébrer l’anniversaire de leur leader et ancien président de la République, Macky Sall.

Lors de cet événement, le député Abdou Mbow a rendu hommage à l’ancien chef d’État : « Nous souhaitons un joyeux anniversaire au président Macky Sall. Nous fêtons l’anniversaire de notre leader, un homme inégalable. Le président Macky Sall est un travailleur discret qui ne fait pas de bruit. ».

Abdou Mbow a rappelé le parcours exceptionnel de l’APR, le qualifiant de parti « né dans la douleur, dans la résistance ». Il a souligné la rapidité de son ascension au pouvoir : « Le parti APR est créé en 2009 et 3 ans après il est arrivé au Pouvoir. C’est historique. Aucun autre parti n’a réussi cela. Je dis aucun. Le Président Macky Sall a été élu en 2012 et réélu en 2019. Voilà un homme qui dans sa vie n’a jamais perdu d’élections ».

Le député a ensuite émis une critique sévère à l’encontre des autorités élues en 2024. Selon lui, ces nouvelles autorités « n’ont pas de vision, qui ne disent pas la vérité, qui ne savent pas comment travailler et qui n’ont posé aucun acte depuis qu’ils sont là ».

Il les a qualifiés d’arrogants et d’incapables de faire avancer le pays. « Ils sont arrogants et ne savent pas comment mener le pays de l’avant. Voilà en résumé les autorités qu’on a mises à la tête du pays », a-t-il déploré dans des propos rapportés par Seneweb.

Face à ce qu’il considère comme une mauvaise gestion, Abdou Mbow a exhorté les responsables et les militants de l’APR à s’organiser et à « travailler à la reconquête du pouvoir ».

Dans cette optique de relance, il a annoncé un plan de restructuration : « Il nous faut reconquérir le pouvoir. En effet, pendant tout le mois de décembre, l’APR va tenir des assemblées générales dans les 46 départements du pays pour organiser les secrétariats exécutifs départementaux. Cela montre l’ambition que nous avons pour reconquérir le pouvoir ».