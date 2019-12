APR : notre Patrimoine (Par Serigne Moustapha FALL)

Le président a l’obligation de sifflet la fin de la récréation sinon le pire risque de se produire.Les combats les plus rudes que nous livrons c’est entre camarades et non face à l’opposition.

Au moment où le président a plus besoin de soutien et de quiétude pour mettre en œuvre ses programmes et projets et décrisper ce climat délétère qui règne dans ce pays, les responsables du parti se crêpent le chignon avec des gangs rivaux qui se frottent chacun jour comme dans un combat des rues de Babylone ou Harlem .

D’autres tenteraient vainement de diviser la jeunesse avec la complicité de certains jeunes inconscients et qui veulent vaille que vaille des strapontins.

A mon humble avis la cojer, la GIR et tant d’autres structures ou mouvements de jeunes devraient travailler en synergie et fédérer leur force pour animer et vulgariser les réalisations et politiques du PR.

En réalité les différentes factions de jeunes ne devraient pas se voir en adversaires ou se regarder en chien de faïence mais elles doivent se compléter pour l’intérêt exclusif du parti. Si bien sûr, elles mettent l’intérêt du parti est mis en avant.

Une réflexion s’impose pour sauver mon parti avant qu’il ne soit trop tard.

Serigne Moustapha FALL

Simple Militant APR!