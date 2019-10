Après Pogba et Lloris…Mbappé absent en équipe de France

Déjà privés de Paul Pogba, les Bleus devront également faire sans Hugo Lloris, touché à un coude avec Tottenham samedi, mais aussi sans Lucas Hernandez, que le Bayern Munich refuse de libérer pour faire constater sa blessure au genou à Clairefontaine, comme il est d’usage. A ces défections d’ores et déjà acquises pour les rencontres des éliminatoires de l’Euro 2020 contre l’Islande et la Turquie pourrait s’ajouter celle de Kylian Mbappé, lequel n’a pas pris part ce week-end à la large victoire du PSG devant Angers, pour le compte de la 9e journée de L1 (4-0).

Vendredi, Thomas Tuchel annonçait que le feu-follet parisien n’était pas prêt à enchaîner après ses sorties contre Bordeaux en championnat et face à Galatasaray en Ligue des champions. « Il ne s’est pas re-blessé, il n’est pas vraiment blessé, précisait le technicien allemand en prenant des pincettes. C’est juste qu’il n’est pas à 100%, juste à 90%. Il a une réaction entre la cicatrice de sa blessure et le nerf, qui sont très proches. Il se sent inconfortable. […] Il n’a pas de douleur, mais il ne se sent pas libre pour autant. »

Un premier discours plutôt rassurant, donc, que le coach parisien n’a pas forcément réitéré après la réception du SCO au Parc des Princes. « Je ne sais pas si Kylian va y aller (à Clairefontaine, ndlr), je dois demander à Leonardo ce qu’on fait, a soufflé alors Thomas Tuchel devant la presse. Kylian doit subir un traitement pour quelques jours. Je dois demander quel est l’accord entre la fédération et le PSG. » Selon les règlements de la Fifa, le PSG se doit de laisser son joueur à la disposition du staff médical de l’équipe de France. Au moins ce lundi pour valider un éventuel forfait.