Arnaque aux bitcoins : Une Chinoise condamnée à près de quatorze ans de prison

Zhimin Qian, 47 ans, accusée d’avoir escroqué 128 000 personnes en Chine via une fraude de type Ponzi entre 2014 et 2017, attend son jugement au Royaume-Uni. La Chinoise, surnommée la « déesse de la richesse », a converti une grande partie des fonds de ses victimes en bitcoins — plus de 61 000 BTC, soit environ 5 milliards d’euros — avant de fuir vers l’Europe.

Installée dans un manoir londonien avec personnel à demeure, elle est poursuivie au Royaume-Uni pour possession et transfert de biens d’origine criminelle, plaide coupable et risque jusqu’à 14 ans de prison, selon RFI.

Ses victimes, souvent des personnes modestes comme agriculteurs, chauffeurs ou femmes au foyer, espèrent récupérer leurs pertes grâce à la hausse récente des cryptomonnaies et à un dispositif de remboursement en discussion devant la Haute Cour de Londres.