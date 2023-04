Arrestation de Bilal Diatta : Le silence du REELS fait grincer des dents

Le REELS, une entité mort née Cela fait un mois et demi que notre maire Mouhamed Bilal Diatta a été incarcéré à la prison de Rebeuss pour atteinte à la sûreté de l’Etat. Une énième forfaiture d’un régime qui cherche à museler des citoyens libres. Le délit d’opinion est devenu leur seul recours contre des journalistes et adversaires politiques. Ces arrestations fondées sur le délit d’opinion et la répression généralisée de la liberté d’expression sous toutes ses formes constituent une atteinte grave à l’État de droit. Alors que la bataille des idées devrait être le seul terrain d’affrontements. Dommage ! Mais ce qui nous indigne, au-delà des arrestations à tous azimuts d’un régime balbutiant, c’est le mutisme et l’inaction du Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS).

Créée au lendemain des élections locales de janvier 2022, cette association avait pour vocation d’assister tous les élus locaux dans leurs nouvelles fonctions y compris ceux de Yeewi Askan Wi. Mais ce qui est surprenant c’est que depuis l’arrestation du maire de Keur Massar Sud, aucun communiqué signé par ladite structure n’a été pondu encore moins d’action pour dénoncer cette détention arbitraire. Même si l’on reconnaît que des maires comme Bara Gaye ont interpellé le régime en place, le mutisme et l’inaction dévoilent que cette association n’existe que de nom.

Vouloir servir une entité pour ne défendre que des causes politiciennes n’honore pas la démocratie sénégalaise. S’opposer pour se différencier sans apporter de plus-value dans cette forme de gouvernance locale n’est que pure démagogie. Il est tant qu’on fasse la dichotomie entre les slogans, les déclarations d’intention, les titres pompeux et creux et les vraies aspirations du peuple : Justice sociale.

Bilal Diatta est le seul maire au Sénégal à être sous les verrous, il mérite plus de respect et de considération chers messieurs du REELS. Votre silence est assourdissant. Le REELS est-il fictif ? Je ne saurais le dire, mais ce qui est clair, on n’est pas au cinéma ou au théâtre.

Tout acte doit être mesuré à l’aune de ces effets. Quant à l’Association des maires du Sénégal (AMS), elle est connue pour être la caisse de résonance des régimes en place. Toujours à la solde du prince et de ses ouailles.

Bilal Diatta incarne la résistance, il incarne la défense des droits démocratiques et la lutte pour la justice sociale. Nous ne pouvons pas nous taire, nous ne devons plus nous taire, nous réclamons et exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Vive la lutte pour la justice sociale, pour les droits démocratiques, pour les droits nationaux… Free Bilal Diatta

Amadou Camara Gueye

Conseiller en communication et ami du maire Bilal Diatta