Arrestations, licenciements…cette «nouvelle gouvernance» qui dérange les sénégalais

Les sénégalais ont massivement voté pour le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). En ayant choisi le Président Bassirou Diomaye Faye, beaucoup parmi eux voulaient voir disparaître certaines pratiques. Mais, le nouveau régime pose des actes qui font grincer des dents chez les populations. De quoi pousser les nouvelles autorités à réajuster leur tir pour éviter les erreurs de leurs prédécesseurs.

Au Sénégal, la machine judiciaire est en marche. Beaucoup de membres de l’ancien régime ont maille avec la justice. Dans le cadre de la reddition des comptes, beaucoup de ministres, DAGE et toute personne ayant eu des postes de responsabilités sont dans le viseur de dame justice. Ces derniers doivent rendre compte de leur gestion sous le régime de Macky Sall. Ce qui ne sera pas en mesure de le faire risque de retrouver dans de très grands problèmes.

Sous un autre angle, ce sont les voix discordantes à Pastef qui se retrouvent dans l’œil du cyclone. Beaucoup de journalistes, chroniqueurs ou activistes ont aussi été dans le viseur de la justice. Certains ont passé des jours en garde à vue, d’autres sont en prison. Pendant ce temps, les licenciements prennent l’ascenseur. De quoi pousser certains sénégalais à dénoncer ses pratiques.

Voici une contribution de Bacary Seck allant dans ce sens…

MENACES, INTIMIDATIONS, ARRESTATIONS ABUSIVES, LICENCIEMENTS…: LA NOUVELLE FORME DE GOUVERNANCE AU SÉNÉGAL

Celui qui excelle à résoudre les difficultés, trouve des solutions avant que celles-ci ne surgissent. Celui qui excelle à vaincre ses « ennemis », triomphe en usant des menaces qui, en réalité, ne sont que des armes offertes à celui qu’on menace.

Le 2 avril 2024, le Sénégal exultait. La volonté du peuple, ou du moins de la majorité votante, venait de s’accomplir: le Sénégal venait de tourner une nouvelle page de son histoire politique. C’est la troisième alternance, une alternance pleine d’espoirs pour le peuple, surtout la jeunesse.

Un an après, l’anxiété, les regrets, le désespoir prennent la place de cet espoir entretenu pendant longtemps par un projet fantôme et les solutions d’un livre tant vanté mais vide de sens!

En seulement quelques mois, l’inflation s’est installée, sous le poids d’une dette publique qui continue d’alimenter les débats ( avec la supposée dette cachée par le précédent régime, supposition balayée par beaucoup d’intellectuels qui connaissent le processus de la dette).

Le chômage s’accélère avec le renvoi automatique de tous ceux qui n’ont aucun lien avec le projet, conduisant les jeunes à emprunter la route maritime, dans des embarcations de fortune occasionnant plusieurs centaines de morts.

Le point le plus sombre de cette alternance demeure la privation des libertés, les menaces intempestives, les arrestations tous azimuts des citoyens, mais aussi et surtout cette nonchalance ( si ce n’est un laxisme ahurissant) dans la résolution des problèmes les plus élémentaires d’un peuple.

Bonjour la dictature! Eh oui, c’est bien d’une dictature qu’il s’agit. Nombreux sont les citoyens qui ont visionné cette vidéo où un partisan du régime parle du Sénégal comme royaume, avec Ousmane Sonko comme roi, et Bassirou Diomaye Faye comme prince…. C’est le summum de l’absurdité.

Longtemps donné en exemple en matière de démocratie, la « dolécratie » est devenue le terme qui sied le mieux à cette forme de gouvernance qui existe maintenant au Sénégal.

Des organes de presse fermés, des journalistes emprisonnés, ainsi que des politiciens, des activistes, des lanceurs d’alerte…. Le décor est campé: la liberté d’expression est bafouée. Le gouvernement actuel n’accepte aucune critique, aidé en cela par leurs souteneurs dont le nombre diminue drastiquement.

Il s’y ajoute les menaces ouvertes du premier ministre qui, devant les représentants du peuple ( ou du moins de son parti car son face à face a été boycotté par l’opposition), a porté la toge du chef de parti en lieu et place de chef du gouvernement! Pourquoi n’avoir pas organisé cette rencontre au siège de son parti?

Présentement, à une période où le peuple voudrait connaître l’utilisation faite de tous ces milliers de milliards empruntés par le régime actuel ( et des 595 milliards provenant des premières retombées de notre pétrole), le duo Diomaye-Sonko se signale par un mutisme ahurissant, remplacé par une chasse aux sorcières, chasse perpétrée à l’encontre des anciens tenants du pouvoir, sur la base de rapports souvent controversés de la cour des comptes. De plus, la presque totalité des secteurs de l’économie est à l’arrêt ou agonise dangereusement.

Le Jub-Jubal-Jubanti a fini par se fondre dans la logique du parti-État, notamment avec l’ASERGATE qui a fini d’engloutir près de 5 milliards de partenaires espagnols, et dont la lumière ne semble guère se profiler à l’horizon.

L’ONASGATE, l’agonie du port autonome de Dakar, l’arrêt total du secteur des BTP, les nominations à valeur sentimentale, les renvois systématiques de travailleurs par milliers, ne sont pas pour arranger les choses! Le gouvernement tâtonne, titube et semble ne pas être à la hauteur des promesses faites.

Gouverner, ce n’est pas être émotif; c’est savoir tendre la main, surtout si la compétence, l’expérience et la sagesse font défaut.

Il est plus que temps, pour le gouvernement, de sommer les véritables compétences de la Nation et non de s’isoler avec des novices qui croient que les sorties hasardeuses et la présence sur les réseaux sociaux ( sous la houlette de partisans applaudisseurs à tout-va) constituent leurs missions. Gouverner, ce n’est pas s’isoler….

Isolement? …. Oui! Le Sénégal s’est littéralement isolé, surtout avec les relations diplomatiques qui se sont effritées en quelques mois. La preuve: la célébration du 65 ème anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale n’a enregistré, pour la première fois, que la participation de deux autres pays de la sous-région. Cela dénote de la détérioration des relations diplomatiques, envenimé certainement par un ministre de tutelle qui peine à prendre ses marques.

Pour les partenaires économiques, n’en parlons même pas! Les sorties suicidaires du PM Ousmane Sonko ont fini de les geler, détériorant ainsi la note du Sénégal à l’échelle internationale.

Toujours est-il que le pays perd trop de temps dans une reddition des comptes superficielle, qui en réalité s’apparente à un règlement de comptes car comment comprendre que beaucoup de personnes qui faisaient partie du processus, et à un très haut niveau, ne soient pas inquiétées par ces harcèlements? Parce qu’il sont maintenant dans le fameux projet? Ça y ressemble vraiment! Il s’y ajoute des dossiers de personnes qui ont un dossier en latence ( le dossier du C.E.S.E par exemple) et qui, proche du régime, tirent à boulets rouges sur leurs anciens camarades de parti.

L’heure est grave, et la parole, les menaces allais-je dire, ne sortiront pas le Sénégal de ce gouffre où il est plongé depuis plus d’un an! L’heure est, non pas aux intimidations, aux arrestations, mais au travail et dans le silence. Être bavard ne signifie pas travailler! Faire des annonces et révélations fanfaronnesques non plus! Dans une équipe de football, quand on peine à marquer, on procède à des changements. Et ce ne sont point des changements d’hommes uniquement; il faut aussi changer de comportement.

Lorsque les gouvernants oublient qu’ils ne sont que des serviteurs du peuple, alors là commence la véritable dictature. Et les jalons sont déjà en place vu l’arrogance avec laquelle ils traitent ce peuple qui les a défendus, qui a voté pour qu’enfin ils soient là, ce peuple qui, pourtant, bénéficie d’un retour d’ascenseur en trop piteux état.

Bacary Seck