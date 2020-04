L’arrêt des travaux de remblai d’un site abandonné et à la merci des immondices et censé participer de l’amélioration de leur cadre de vie , a déclenché une véritable volée de bois vert des habitants du quartier Darourahmane de Wakhinane-Nimzatt, dirigé par Racine Talla. Ils ont fait cause commune en érigeant un mûr de lamentations pour charger le Préfet de Guédiawaye.

Cela ne court pas les rues, du moins au Sénégal, qu’un Préfet soit en désaccord avec un maire. Eh bien c’est la situation qui prévaut dans la commune de Wakhinane-Nimzatt, à Guédiawaye où le Préfet a mis fin aux travaux de remblai près du canal à ciel ouvert de la localité entrepris par le maire Racine Talla.

Pour connaitre les tenants et les aboutissants de cette affaire, pomme de discorde entre l’autorité municipale et celle administrative, il faut remonter à l’an 2005. A cette époque, les inondations sans précédent notées au Sénégal avaient contraint une partie de la population du quartier Darou-Rahmane à aller habiter à “Jaxaay”.

D’autres avaient décidé de rester car il était illusoire ,voire impossible que tous les sinistrés puissent être recasés à “Jaxaay”. Ils étaient donc contraints naturellement pour vivre de cohabiter avec les eaux usées déversées, les cadavres de moutons et de chiens, les ordures et les malfaiteurs auxquels le site servait de zone de repli et de retranchement à certains bandits ce, après avoir commis leurs forfaits. Las de vivre dans ces conditions rébarbatives, les délégués des huit quartiers de la zone et les leaders d’opinion décident de prendre le destin en main.

L’Idée de solliciter l’édile de Wakhiane-Nimzatt émise lors du « cleaning day » du mois de février effectué aux abords du bassin de Darourahmane est matérialisée par une demande faite au maire lequel a saisi le conseil municipal pour une délibération afin d’avoir les coudées franches pour entamer les travaux de remblai.

Hier, au moment où les populations des huit 08 quartiers de Darourahmane étaient entrain de s’extasier à l’idée de la fin imminente des travaux, Le Préfet de Guédiawaye fait une descente sur les lieux pour ordonner l’arrêt des travaux. Ce qui n’a pas manqué de susciter leur courroux à l’image du délégué de quartier de la zone 4. « Nous payions 100 000f pour la location d’un Caterpillar chargé d’enlever les ordures ménagères. Nous sommes à la fois abasourdis et inquiets de l’arrêt des travaux. La flamme de l’espoir de trouver enfin un exécutoire pour le trop plein des eaux qui se déversaient vers nos maisons pour nous faire souffrir le martyre s’est éteint avec l’arrêt des travaux décidé par le Préfet pour on ne sait quel motif »,explique le délégué de quartier Omar Ba. Sur la conduite que ses 7 autres collègues vont tenir face à l’arrêt des travaux, Omar Ba opte pour la concertation : « Nous allons solliciter une entrevue avec le Préfet pour lui faire savoir que les travaux sont l’émanation de la volonté des habitants de disposer d’un cadre de vie sain, enfin débarrassé de ses éléments parasitaires qui posent un véritable problème de santé et de sécurité publiques. Nous avons bon espoir qu’à l’image du maire Racine Talla qui n’a fait que concrétiser une vive préoccupation de ses administrés, il va se plier à la volonté des habitants que nous représentons ».

Le président du conseil communal de la jeunesse, Baba Sarr, par ailleurs, résident du quartier a exprimé son opinion sur la question : « Darou Rahmane est une commune dans la commune avec pas moins de 8 grands quartiers. L’Enclavement et l’absence d’infrastructures sociales base comme un marché, une école , une mosquée et de structures de loisirs qui nous a que trop confinés dans une situation d’épanouissement quasi inexistant et de mobilité réduite. Ce qui a amené les populations à s’unir dans une dynamique synergique pour solliciter et obtenir du maire l’aménagement du site ».

Le patron de la jeunesse de Wakhinane-Nimzatt de pointer un doigt accusateur sur l’autorité administrative «La pertinence et l’importance des travaux de remblai dépasse les contingences politiciennes. Ce n’est pas parce que la réussite du projet adossé à un impact environnemental réel va desservir deux pelés et trois tondus adversaires du maire qu’il doit être arrêté. C’est faire preuve d’un obscurantisme notoire que de voguer à contre-courant de ce projet novateur qui a un double enjeu sanitaire et sécuritaire sur les populations. Nous allons user de toutes le voies de recours possibles pour que les travaux se poursuivent ». Habitant de la zone et connu pour ses prises de position radicales envers le régime de l’Apr, Babacar Mbaye, une fois n’est pas coutume, s’est dit en phase avec les travaux impulsés par le maire : « Je dois d’abord rappeler que les travaux de remblai vivement souhaités par les populations ont fait l’objet d’une délibération à laquelle le sous-préfet a pris part. Comment comprendre, qu’au moment où tous les esprits, les efforts, les forces et les sacrifices sont concentrés dans la riposte contre le coronavirus conformément à l’appel du Président Macky Sall préoccupé par le sort de ses compatriotes que le Préfet se donne le temps d’aller jusqu’à Darourahmane rien que pour faire arrêter des travaux qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie des populations. Manifestement il confond les fonctions préfet et de pénitencier encore que les garde-pénitenciers n’ont sur les prisonniers le pouvoir qu’il veut s’arroger au détriment de l’intérêt supérieur des populations » se désole le Président du « mouvement alliance pour sauver le Sénégal ». Sur la suite que les conseillers municipaux comptent donner à cette affaire, Babacar Mbaye a crié à un crime de lèse-majesté : « Pour avoir voulu réduire à leur plus simple expression le sous-préfet et les conseillers municipaux qui, rappelons-le, sont des élus Nous allons faire une pétition pour dedû coronavirus car il nous envoie des coronavirus administratifs ». Lui emboitant le pas, Birane Ndiaye ex commissaire de police et habitant de la zone « Si le maire était coupable d’une quelconque faute de gestion, je serais le premier à le dénoncer et à la combattre.

De par sa configuration caractérisée par l’enclavement, l’insalubrité à cause des ordures et des eaux domestiques et l’insécurité par des agressions, la zone avait les allures d’un no man’s land. Il nous était difficile voire impossible de recevoir nos proches dans un cadre exécrable. Aujourd’hui avec les travaux, la vie a repris à telle enseigne que ceux qui sont partis à Jaxay regrettent d’avoir quitté la zone de Darourahmane. La grisaille de l’incertitude qui était de mise a laissé la place à une embellie grâce aux travaux entrepris par le maire que nous ne cesserons jamais de féliciter. Avec ses maigres ressources il est parvenu à satisfaire une doléance des populations soulagées de devoir enfin s’affranchir des conséquences néfastes de la face hideuse de leur quartier. J’ignore ce qui est à l’origine de l’arrêt des travaux mais il y’ a unanimité autour de sa pertinence et de son utilité publique.