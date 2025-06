Assemblée : Abass Fall invite les députés à passer leurs vacances sur le terrain

La session ordinaire unique de l’Assemblée nationale s’est achevée par une cérémonie officielle de clôture, en présence de nombreuses personnalités nationales et de délégations venues de pays frères de la CEDEAO. Ceci marque un tournant symbolique dans le rayonnement diplomatique et institutionnel du Sénégal.

Selon le ministre du Travail chargé des Relations avec les institutions, « pour la première fois dans l’histoire du Parlement sénégalais, la clôture de la session unique est marquée par une cérémonie officielle ouverte à des invités étrangers, preuve d’une institution parlementaire dynamique, tournée vers la coopération sous-régionale », a souligné Abass Abass repris par Seneweb.

Parlant des avancées notables sur le plan législatif, il dira que plusieurs projets et propositions de loi ont été adoptés, touchant à des domaines stratégiques tels que la régulation bancaire, la microfinance ou encore la coopération judiciaire internationale. Le ministre d’ajouter que » la loi de finances rectificative 2025 a été votée, tout comme le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP), validé à l’issue d’un débat d’orientation budgétaire salué pour sa qualité et sa transparence ».

Ces exercices, a rappelé le ministre, s’inscrivent dans la réforme budgétaire portée par la loi organique de 2020, qui consacre l’exigence de performance, d’obligation de rendre compte et de transparence dans la gestion des finances publiques.

Le ministre Abass Fall a également souligné l’importance d’un partenariat fécond entre le pouvoir Exécutif et le pouvoir Législatif, au service des priorités urgentes et structurelles du pays. Dans ce sens, il a mis en avant l’Agenda de transformation nationale et les valeurs de « Jub, Jubal, Jubanti » promues par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko sous l’impulsion du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Par ailleurs, il a encouragé les députés à maintenir leur rôle de veille citoyenne et de contrôle de l’action gouvernementale sur le terrain, pendant les vacances parlementaires. «Le Sénégal qui nous unit est plus important que nos adversités », a-t-il conclu.