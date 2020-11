Assemblée : L’opposition veut fouiller le budget de Niasse

Le projet de loi de finances pour l’année 2021 a été examiné, hier, par les députés à l’Assemblée nationale. Un prétexte saisi par certains députés de l’opposition pour s’insurger contre la gestion opaque du budget de l’Assemblée nationale. Et exiger un audit avant de voter.

« On n’a jamais discuté du budget de l’Assemblée nationale. Personne n’a un regard sur cet argent. Nous avons soulevé ce débat à plusieurs reprises, ici, mais il me semble que ce débat n’intéresse pas notre président. On se heurte toujours à un mur de silence », martèle Mame Diarra Fam, députée libérale de la diaspora.

« Nous ne savons pas ce qui s’est passé en 2020 pour pouvoir discuter ce qui va se passer en 2021. Le règlement intérieur a été violé parce que le budget de l’institution devrait être examiné par la commission des finances. Et cela n’a pas été fait », renchérit Mamadou Lamine Diallo, député de Tekki