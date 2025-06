Assemblée nationale : El Malick Ndiaye dresse son bilan

Le président de l’Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a dressé un bilan et dessiné les perspectives de l’Assemblée nationale dans son discours de clôture de la session ordinaire unique. Il a réaffirmé son ambition de construire « une Assemblée nationale plus moderne, plus responsable et plus proche du peuple ». L’idée est de faire du Parlement sénégalais un acteur majeur de la gouvernance démocratique et du développement national.

En effet, il est revenu sur ce qui s’est fait depuis l’installation de la 15e législature en décembre 2024, mais surtout de sa volonté de transformation institutionnelle. El Hadji Malick Ndiaye a salué l’engagement des députés qui ont su, malgré les contraintes de calendrier, examiner et adopter le budget 2025 dans les délais légaux. « Ce vote est le fruit d’un parlement mobilisé, responsable et conscient de son rôle », a-t-il déclaré.

Le président de l’Assemblée a ensuite mis l’accent sur les importantes réformes internes menées depuis son arrivée. Il s’agit de révision du règlement intérieur, du statut du personnel, du règlement administratif et du règlement financier datant de 1963. « Nous avons désormais une base solide pour une action institutionnelle efficiente et responsable », a-t-il souligné.

Autre avancée majeure relatée : « La relance de la mission d’évaluation des politiques publiques, confiée depuis 2016, mais longtemps restée inopérante. Un comité pluraliste, réunissant majorité, opposition et société civile, a produit un premier rapport de référence, disponible aujourd’hui au Parlement. Dans le même élan, deux commissions longtemps mises en veille ont été réactivées : la Commission de la recevabilité et du contrôle budgétaire et la Commission des délégations ».

Pour le président Ndiaye, ces évolutions traduisent « la volonté d’un parlement plus transparent, plus exigeant et plus proche des citoyens ».

Face à ce qu’il qualifie de « gaspillage documentaire insoutenable », El Hadji Malick Ndiaye a annoncé un ambitieux plan de transformation digitale articulé autour de quatre axes. Il cite : « transparence, maîtrise des dépenses publiques, modernisation des procédures et amélioration du service rendu aux citoyens ». Il ajoute que chaque commission doit désormais produire un plan de travail annuel avec des objectifs clairs et mesurables. Une évolution majeure, selon lui, pour renforcer la redevabilité et la performance législative.

Parmi les perspectives, le président annonce le concept « Le Parlement chez vous » une tournée nationale au contact des populations. Cela entre dans le cadre du rapprochement avec les citoyens, le président de l’Assemblée a annoncé le lancement prochain d’une tournée parlementaire intitulée « Le Parlement chez vous », qui couvrira les 14 régions du Sénégal. L’objectif est de recueillir les préoccupations des populations et de les transmettre sous forme de rapport consolidé à l’exécutif.

« Il ne s’agit pas d’évaluer les députés, mais de renforcer notre mission d’écoute et de représentation », a précisé El Hadji Malick Ndiaye. À cela s’ajoute une chaîne parlementaire en gestation. « « La création d’une chaîne parlementaire. Si la chaîne n’est pas encore lancée, les travaux préparatoires avancent. Elle sera, selon le président, un outil pédagogique et de transparence au service de la démocratie sénégalaise » renseigne-t-il en outre.

Dans la même dynamique, le président de l’Assemblée nationale se réjouit de la qualité des relations avec l’exécutif, et s’ouvre vers l’international. Il a insisté sur la nécessité pour le Parlement sénégalais de s’inscrire davantage dans les dynamiques régionales, continentales et internationales, face aux défis communs: instabilité géopolitique, enjeux climatiques, transition numérique ou encore souveraineté économique.