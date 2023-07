Assome Diatta sur sa démission : « Le président…m’a demandé de marquer une pause »

Le Parti du progrès social collectif (Psc), qui se veut un «projet de réparation sociale», tel que mis en évidence sur les tee-shirts des nombreux militants ayant pris part à la rencontre, a été officiellement lancé dimanche au terrain Yekini de Keur Massar par Aminata Assome Diatta. Une belle tribune pour l’ancienne ministre afin de revenir sur les raisons de sa démission du parti présidentiel.

«Le 8 octobre, le président de la Répu­blique m’a reçue. Je croyais qu’on allait discuter des difficultés qu’il y a à Keur Massar et trouver les moyens de remporter la Présidentielle à venir. Malheureusement au cours de la discussion, il m’a fait savoir qu’il n’était pas content du fait qu’on ait perdu les élections (locales et législatives) et m’a demandé de marquer une pause», a expliqué Assome Diatta, se disant intriguée par cette requête du président de la République.

«Nous avons entrepris des actions avec des hauts responsables de Bby pour discuter avec le Président afin de trouver une solution, tout cela n’a pas abouti. Après 5 mois dans cette situation, on s’est dit qu’il fallait revoir notre démarche», a poursuivi la candidate de Bby pour Keur Massar lors des Locales. «Ceux de Benno, qui voulaient travailler avec moi, je leur ai dit que je ne pouvais le faire, parce que c’est par la confiance du Président que j’ai été à la tête (de Bby à Keur Massar) et que si le Président me demande de marquer une pause c’est que cette confiance qu’il avait en moi il ne l’a plus.

C’est à partir de ce moment qu’on a décidé de créer notre parti politique», a ainsi relevé celle qui avait mis en place le mouvement Jappo Ak Assome en perspective de la Pré­sidentielle de 2019. «C’est lorsque qu’il a annoncé qu’il n’est pas candidat que nous avons décidé de nous réunir pour concrétiser notre parti», a-t-elle noté, indiquant avoir adressé au Président Sall une correspondance restée sans réponse. «Je lui ai promis de le tenir informé de mes orientations», a-t-elle dit dans des propos repris par Le Quotidien.