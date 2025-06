Attaqué au sein de Pastef…la constance de Guy Marius Sagna dérange

Au sein du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), certains n’aiment pas la critique. Et c’est là le principal défaut de ce parti qui gouverne le Sénégal depuis avril 2024. Et xe n’est sûrement pas Guy Marius Sagna qui dira le contraire. Depuis quelques jours, il est sous le feu des critiques. Pourtant, qu’on le veuille ou non, cet homme n’a jamais changé. Il a toujours été constant dans sa démarche et dans les combats qu’il porte d’où l’appellation de certains de ses partisans «Guy le baobab».

L’actualité sénégalaise est marquée par les récentes critiques adressées à Guy Marius Sagna, figure politique connue pour ses positions tranchées. Ces attaques font suite à son récent bilan et sont particulièrement remarquables car elles émanent, en partie, de certains qui se revendiquent du camp des « patriotes », autrefois ses alliés. Cependant, un examen attentif de la trajectoire de Guy Marius Sagna révèle une constance inébranlable dans ses principes, ce qui rend ces critiques d’autant plus injustes.

Les reproches faits à Guy Marius Sagna sont souvent éphémères et opportunistes. On lui reconnaît, même parmi ses détracteurs, une cohérence remarquable dans ses prises de position. Qu’elles soient populaires ou non, il les a toujours assumées publiquement et sans détour. Un exemple frappant de cette constance est son rejet catégorique, dès 2023 sous le régime de Macky Sall, des billets de pèlerinage aux lieux saints payés par l’argent public. Sa position était claire : il refusait que les fonds des contribuables sénégalais, déjà éprouvés, soient utilisés à de telles fins.

Aujourd’hui, il est paradoxal de constater que ceux qui l’applaudissaient à l’époque sont les mêmes qui le critiquent. Cela soulève des questions légitimes sur la motivation réelle de certains «patriotes». Leur «projet» semble parfois plus dicté par un agenda personnel de prise de pouvoir et de jouissance que par une véritable quête de justice sociale. Guy Marius Sagna, lui, ne dévie pas de sa ligne.

Il continue de dénoncer ce qu’il considère comme de l’arrogance, de la gabegie et des menaces, qu’elles proviennent de l’ancien régime ou de ceux qui sont censés apporter des solutions aux maux du Sénégal. Son engagement, il le rappelle, est envers le peuple sénégalais, et non envers un groupe ou un lobby aux goûts prononcés pour le luxe financé par les deniers publics.

La démarche de Guy Marius Sagna est fondamentalement ancrée dans une exigence de transparence et de bonne gouvernance. Son action n’est pas guidée par les allégeances politiques fluctuantes, mais par la défense intransigeante des intérêts des citoyens. Il ne s’est jamais rangé du côté de la facilité ou de l’opportunisme, préférant toujours la fidélité à ses convictions, même si cela le met en porte-à-faux avec certains.

Cette constance est, en réalité, l’une de ses plus grandes forces et devrait être saluée plutôt que critiquée par ces «égarés» au Pastef. Elle témoigne d’une intégrité rare dans le paysage politique. En combattant l’ancien régime avec acharnement, il a montré qu’il avait les moyens de faire face à toute forme de dérive. Ce principe, il l’applique désormais avec la même rigueur à ceux qui sont aujourd’hui aux affaires.

Cette querelle, si elle n’est pas rapidement contenue, présente des dangers réels pour Pastef. Le parti au pouvoir est né d’une volonté de changement profond, fruit du sacrifice de nombreux Sénégalais. Le sentiment de division ou de trahison des idéaux fondateurs pourrait éroder la confiance du peuple envers le nouveau régime. Si les «patriotes» commencent à s’entre-déchirer publiquement, cela enverra un signal négatif et risquera de diluer le message de rupture et de renouveau qu’ils ont porté.

Le changement tant espéré n’est l’apanage d’aucun groupe. Il est le fruit d’un engagement collectif et désintéressé. Les attaques contre Guy Marius Sagna, loin de le discréditer, soulignent la nécessité pour Pastef de rester vigilant et de ne pas succomber aux sirènes du pouvoir et de ses avantages. La force du parti au pouvoir réside dans son unité et sa fidélité aux principes de justice sociale et de bonne gouvernance. Si des figures politiques comme Guy Marius Sagna sont attaquées pour leur constance, c’est toute la crédibilité du «PROJET» politique qui risque d’être mise en péril.

Il est impératif que les responsables de Pastef œuvrent à apaiser ces tensions et à recentrer le débat sur les véritables enjeux. La division ne profitera qu’à ceux qui souhaitent voir le Sénégal retomber dans les travers du passé. C’est-à-dire leurs adversaires politiques

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn