Attaque contre Babacar Ngom : Le silence du patronat sénégalais fait polémique

Les déclarations tenues à l’Assemblée nationale à l’encontre de Babacar Ngom continuent d’alimenter le débat public au Sénégal. Au-delà de la personne de l’homme d’affaires, c’est une certaine représentation de la réussite entrepreneuriale sénégalaise qui semble avoir été publiquement mise en cause : celle d’un dirigeant présenté comme un self-made man, ayant construit son parcours par l’investissement, la prise de risque et l’audace.

Mais plus que les propos eux-mêmes, c’est l’absence de réaction des organisations patronales qui suscite l’incompréhension de nombreux observateurs. Ni le Conseil national du patronat du Sénégal (CNP), ni la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), ni encore le Club des investisseurs sénégalais (CIS) n’ont, à ce stade, publié de communiqué officiel. Aucun rappel de principe sur le respect dû aux acteurs économiques, aucune déclaration sur la contribution de Babacar Ngom à l’essor du secteur privé national et à l’économie du pays.

Cette réserve contraste avec les réflexes observés dans d’autres corps organisés. Dans le monde syndical, universitaire ou médical, la solidarité professionnelle se manifeste souvent dès qu’un membre est publiquement attaqué. Il ne s’agit pas nécessairement d’une approbation inconditionnelle, mais d’une défense collective de l’image et de la dignité d’une profession. Cette attitude traduit une conscience partagée d’intérêts communs et d’un destin collectif.

Dans cette affaire, seule la voix d’Abdoulaye Sylla, à la fois député et chef d’entreprise, s’est élevée pour dénoncer ce qu’il considère comme une attaque injuste. Une prise de position individuelle qui, bien que saluée par certains, ne peut selon d’autres se substituer à une réaction institutionnelle structurée.

La controverse soulève une interrogation plus large sur le rôle des organisations patronales. Leur mission se limite-t-elle à la défense des intérêts économiques à travers les négociations fiscales, les concertations sociales ou les rencontres protocolaires avec l’État ? Ou inclut-elle également une dimension morale et symbolique consistant à protéger leurs membres lorsque leur réputation est publiquement mise en cause ?

L’absence de solidarité officielle peut être interprétée de diverses manières. Certains y voient une prudence stratégique visant à éviter toute politisation excessive des structures patronales. D’autres y perçoivent un manque de cohésion interne et un affaiblissement de la capacité du secteur privé à parler d’une seule voix.

Pour les investisseurs, les PME et les jeunes entrepreneurs, le signal envoyé peut paraître ambigu. Si un capitaine d’industrie peut être publiquement attaqué sans réaction collective de ses pairs organisés, cela peut nourrir l’idée d’un patronat fragmenté, peu enclin à faire bloc dans l’adversité.

Au fond, cette séquence met en lumière un enjeu central : la crédibilité des organisations patronales repose non seulement sur leur capacité à défendre des intérêts matériels, mais aussi sur leur aptitude à incarner une solidarité institutionnelle. Une organisation qui ne protège pas ses membres lorsqu’ils traversent une tempête médiatique ou politique s’expose à voir sa légitimité questionnée. Le CNP, la CNES et le CIS se retrouvent ainsi au cœur d’un débat sur la nature et la portée de leur engagement au service du secteur privé sénégalais.

