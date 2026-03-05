Secrétaire Général de l’ONU : les atouts de Macky SALL pour la Promotion de la Santé Mentale dans le monde ! (Par Ansoumana DIONE)

Le Président Macky SALL est bien candidat au poste de Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Vu le rôle extrêmement important que cet ancien chef d’Etat sénégalais a eu à jouer dans la prise en charge gratuite des personnes souffrant de troubles mentaux et de toxicomanies, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux, par la voix de son Président, Monsieur Ansoumana DIONE, manifeste son soutien au candidat Macky SALL, pour une belle victoire éclatante à la tête de cette Institution mondiale si prestigieuse. Un sénégalais élu Secrétaire Général de l’ONU, chacun devrait pouvoir s’en glorifier.

De toutes les façons, moi, Ansoumana DIONE, l’un des premiers à avoir évoqué cette candidature du Président Macky SALL au Secrétariat Général de l’ONU, je n’arrête de prier pour lui et je reste très optimiste, vu le soutien haut combien important qu’il nous avait apporté. Grâce à son appui, nous avons réussi la gratuité des soins de santé mentale, une première en Afrique et ailleurs dans le monde. Ainsi, de nombreux malades mentaux ont pu retrouver leur santé et rejoindre leurs familles dans la joie, après plusieurs années passées dans les rues en errance. Jamais, je n’oublierais ce geste du Président Macky SALL qui nous a permis d’assister ces malades.

Aujourd’hui, vu la recrudescence des troubles mentaux, aux graves conséquences incalculables sur la paix et la stabilité mondiale, avec le Président Macky SALL, déjà Parrain des malades mentaux, à la tête de l’ONU, cette couche vulnérable pourrait voir leurs droits à la santé et au bien-être, devenir une réalité. Dans beaucoup de pays, les maladies mentales demeurent et restent un fardeau mondial et le Président Macky SALL, sensible au sort des personnes démunies, de façon générale, pourra jouer un rôle important dans la promotion de la gratuité de la prise en charge, pour le rétablissement de la dignité humaine, à l’honneur de la santé mentale.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)