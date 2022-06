Attaque contre Macky…le ministre Dame Diop recadre Aminata Touré

Dans une déclaration écrite, le ministre Dame Diop taillade l’ancienne égérie du Pds. « Je précise que je ne réagis que parce que la déclaration de Aminata Tall s’inscrit dans un contexte où il est étonnant qu’un membre du SEN responsable APR puisse si commodément entrer en porte-à-faux avec la ligne de son parti , la position de BBY et l’ensemble des responsables de la coalition à Diourbel. Il est regrettable sous un autre rapport qu’une intellectuelle de sa trempe, compagnon de Wade et ensuite du PR Macky Sall , dans toutes les heureuses conquêtes démocratiques puisse si aisément balayer d’un revers de mains les acquis qui fondent l’exception sénégalaise.

Mais ce qui est inacceptable c’est la lecture intentionnelle d’une situation décrite abusivement et dont elle tient le PR Macky Sall seul responsable. Ceci est dans mon entendement de la République, dans l’appréciation que se font la majorité des sénégalais de la gouvernance Macky Sall quelque chose d’inconcevable et d’inadmissible. En ma qualité de ministre, ce qu’elle a rappelé si justement, je dois de cette position dire clairement à Mme Aminata Tall ce qu’elle sait réellement et qu’elle tait sciemment : jamais de l’histoire du Sénégal, gouvernance n’a approché de plus près pour la matérialiser, l’aspiration des sénégalais et des sénégalaises au bien être, à la paix civile et aux avancées démocratiques. J’en veux pour preuve, ce qui fait du bruit aujourd’hui (parrainage et parité) sont les attributs et de la conquête définitive d’une démocratie majeure et mâture. Pour les considérations politiques en sous-jacente de son discours, je suis persuadé que Mme Aminata Tall n’aurait pas eu cette lecture tendancieuse si elle était toujours dans l’attelage institutionnelle.

Je l’ai vu autrement défendre le PR Macky Sall avec plus d’objectivité et de véhémence. Ce qui est pathétique c’est justement d’en arriver à voir Aminata Tall se renier publiquement .Je dois avouer que si c’est pour quelque pression que ce soit en vue d’un marchandage politique je suis désolé de rappeler à ma sœur que le Pr Macky Sall n’est pas Maître Abdoulaye Wade. Enfin pour Diourbel et la Coalition BBY je demanderai à Mme Aminata Tall de ne pas se préoccuper outre mesure, nous sommes déjà en ordre de bataille pour donner une écrasante majorité au PR Macky Sall pour continuer le grand dessein qu’il a pour le Sénégal émergent », conclut le ministre de la formation professionnelle dans les colonnes de L’As.