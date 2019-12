COUP DE GUEULE !

STOP AU M.MAKHTAR CISSÉ BASHING

Décidément, au Sénégal, l’histoire de la communication politique, se passant aussi bien de convictions que de sens, a souvent versé dans l’odieuse campagne de dénigrement de femmes et d’hommes intègres. Celle de Mouhamadou Makhtar Cissé ne surprendra pas. Mais elle fera même bien rire à travers ce que nous appelons le Cissé bashing.

Ce dénigrement permanent met à mal toutes les institutions de la République, y compris la fonction de ministre. Il perdure encore aujourd’hui malgré la stature d’homme d’État que Makhtar Cissé incarne parfaitement, tant par la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans presque tous les domaines, notamment la gestion des réseaux de distribution publique, du développement durable, par un cadrage de l’environnement et des technologies vertes, de la transition énergétique et de l’énergie, du climat, de la prévention des risques naturels et technologiques, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de l’équipement et de la mer, que par la production du Sénégal, dans un avenir proche, de ses premiers mètres cubes de gaz et de ses premiers barils de pétrole.

C’est comme si, en quatre ans, on n’avait jamais entendu parler ni retenu tout ce qui a été accompli, systématiquement effacé par ce Cissé-bashing.

À ce propos, en termes de réalisations et par des chiffres simples, n’oublions pas que M. Cissé, ancien Directeur général de la SENELEC, a toujours été très reconnaissant envers le Président Macky Sall, sans qui, les grandes avancées dans le domaine de la l’Énergie n’auraient été possibles. Le Sénégal a en effet bénéficié d’une impulsion significative dans l’éolien et le solaire. Des actions pilotes posées dans la cadrage et l’application du PSE. Nous qui avons souvent travaillé sous ses ordres, constations déjà, en 2011, qu’on avait 687 Mégawatts, avec une pointe d’environ 500 MW de besoin, mais avec un parc disponible seulement à 56%, alors qu’aujourd’hui, nous sommes à plus de 1 130 MW installés, avec un taux de disponibilité de 82% du parc. Pour dire donc que depuis 2015, date à laquelle il nous a rejoints à la Senelec, le Sénégal a presque triplé ces 527 kms de lignes haute tension. Ces chiffres sont confirmés par l’Agence Sénégalaise de l’Électrification rurale (ASER) qui présente aujourd’hui un taux de couverture d’approvisionnement du pays de presque 70% ; l’un des plus significatifs au Sud du Sahara. Sur la table, et pour faire baisser ou geler le prix de l’électricité, beaucoup de centrales sont en attente ou en cours de livraison. Il a aussi développé, à l’image des grands pays de ce monde, le concept d’’’Efficacité énergétique’’, nous voulons dire avec une technologie de pointe qui permet de contrôler la consommation et de gérer les heures de surchauffe, pendant les mois de chaleur.

Nul n’ignore, et point besoin d’un cas d’école, pour comprendre que les hausses des prix de l’électricité sont souvent liées à la nécessité d’entretenir la qualité de notre système électrique. Mais elle est surtout due à la hausse des prix de gros d’autres énergies au niveau mondial. Ces tarifs, certes discutables, par un débat serein et républicain avec tous les partenaires sociaux, sont réglementés et justifiés par la sécurité, la qualité des approvisionnements et le prix à moyen et long terme de l’énergie. Ainsi, la loi sénégalaise autorise l’indexation des prix de l’électricité sur l’évolution des prix de gros de l’essence ou du charbon, à un rythme raisonnable, afin de ne pas pénaliser les consommateurs, y compris l’État. Je pense que sur ce point, il faut faire la part des choses entre l’arbitrage de l’État, le cahier de charges de la Société et l’autre grande partie que représentent les consommateurs et les professionnels du secteur.

Par ailleurs, M. Cissé s’est toujours inscrit dans une logique de transition énergétique par le concept d’« efficacité énergétique » qui a également un coût. N’est-il pas vrai, comme il le disait très souvent, que « l’énergie la moins chère, c’est celle qu’on ne consomme pas » ?

Ajoutons un déficit public passé de 5,1% en 2011 à 3,5% en 2015, plus de compétitivité, et plus de marges pour les entreprises pour favoriser les embauches et le partenariat.

Dans une démocratie, quand il y a hausse des prix, les clients qui n’en sont pas satisfaits ont des voix de recours légaux qu’ils peuvent exploiter, notamment une saisine du conseil d’État. Ce qui pourrait/devrait aboutir à un compromis qui ne léserait aucune partie.

Tout cela est ignoré, tout cela est déformé, tout cela est gommé, tout cela est remplacé par un procès quotidien, instruit à charge, par des injures et mensonges ignobles d’une chienlit cachée dans les entrailles de la mauvaise foi. Nous, agents, citoyens, penseurs, chercheurs, entrepreneurs et indépendants, dénonçons cet acharnement indigne qui entraîne le débat politique dans une dérive dangereuse pour la démocratie.

Makhtar Cissé a droit au respect comme tout citoyen, et comme ministre de notre République. Le clientélisme politique qui cherche à le mettre en mal avec son excellence le Président Macky Sall ignore les liens solides et la confiance réciproques qui lient les deux hommes.

L’honneur et l’intégrité du ministre de l’énergie ne saurait disparaître sur l’autel nauséabond de ses ennemis tapis dans l’ombre, capable de solliciter, par l’entremise d’agents infiltrés de la SENELEC, des documents confidentiels de la société pour détruire l’homme. Hélas !

En effet, cet homme du sérail, ce puriste de la fonction publique et des valeurs républicaines, depuis les bancs de l’université, jusqu’à aujourd’hui, en passant par l’ENAM, appartient désormais à la postérité. Le Sénégal de demain ne pourrait se passer de personnes intègres comme lui.

Les souvenirs de ceux qui ont travaillé avec lui et les impressions médiatisées qu’il a laissées se répondent à l’unisson : cette harmonie entre les vertus de l’homme d’État et les qualités de l’homme privé est pour beaucoup dans l’ampleur des éloges, le portrait de l’homme rencontré dans la vie faisant écho à l’image publique du chef d’entreprise et du responsable politique. Discret, peu soucieux de sa gloire personnelle, nous l’avons vu plusieurs fois s’effacer pour faire triompher les valeurs humaines de la SENELEC.

Nous voudrions également souligner sa très grande loyauté et son esprit d’équipe. De plus, depuis qu’il a rejoint le gouvernement, il n’est moins un problème au Président Macky Sall qu’une solution. N’est-il pas en effet remarquable que, contrairement à ce que fait actuellement une certaine presse à charge – ce qui est dans l’air du temps -, jamais personne, pas même un journaliste, n’ait même suggéré qu’il aspirait à prendre la place de son mentor, a fortiori, qu’il complotait dans ce but ? Au contraire, non seulement il respectait pleinement le leadership de son chef Macky Sall, mais il accepte volontiers de participer activement à tous les comités ministériels qui caractérisent le travail d’équipe du gouvernement. Il n’a visiblement pas le temps d’alimenter un embrouillamini débat de caniveau.

MOUHAMADOU MAKHTAR CISSE est un grand Ministre. Il fut un grand haut fonctionnaire, un grand directeur général. Nous avons simplement envie de dire qu’il est d’abord un grand homme. C’est ce qu’il fallait dire !

Birame SOW

Cadre au Ministère du Pétrole

Alassane Diallo,

Cadre Senelec