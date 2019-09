Attention à la crise du « voile »…après la découverte de « pétrole »

L’affaire du voile à Jeanne d’Arc va plus loin que que ce qu’on a sous les yeux. Hier dans l’émission Jakaarlo de la TFM, Bouba Ndour a attiré l’attention des Sénégalais sur ces genres de polémiques au lendemain des découvertes de pétrole, de gaz et de zircon dans notre pays. Ces petites « batailles » autour du voile ne sont pas à négliger. C’est aussi ce que pense le colonel de gendarmerie Abdoulaye Aziz Ndaw qui alerte sur » les forces obscures qui nous guettent et nous traquent ». Selon le colonel ce qui se passe n’est pas un acte isolé et qu’il faut en mesurer les risques pour notre pays qui vient de découvrir le pétrole et le gaz…