Au-delà du Pastef…« Diomaye Président » doit tracer sa propre voie

La rupture consommée au sommet de l’État sénégalais entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, propulsé au perchoir de l’Assemblée nationale, ouvre une ère de clarification institutionnelle inédite. Face à un Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) réorganisé et profondément ancré autour de la figure de son leader historique, le chef de l’État et sa coalition « Diomaye Président » se trouvent à la croisée des chemins. Pour gouverner efficacement, le président de la République doit impérativement acter sa mue : l’heure n’est plus à la conquête militante, mais à la responsabilité républicaine.

Cette nouvelle configuration de cohabitation de fait impose au président Diomaye de rompre avec les codes de la politique de confrontation qui caractérisent le Pastef. Le charisme d’Ousmane Sonko, forgé dans le feu de l’opposition radicale et des joutes de meetings, relève d’une ingénierie politique que le chef de l’État ne peut ni ne doit chercher à singer. Vouloir suivre le Pastef sur le terrain de la surenchère rhétorique et de la mobilisation de rue s’avérerait une erreur stratégique majeure pour une coalition présidentielle qui doit désormais incarner la stabilité, la mesure et la permanence des institutions.

L’exercice du pouvoir exécutif obéit à une grammaire rigide, orthogonale à la contestation permanente. Le président Diomaye, ayant pris ses distances avec l’appareil du parti pour se conformer à l’esprit des réformes constitutionnelles sur la neutralité de la fonction présidentielle, doit transformer cette distance en force. Sa coalition ne peut plus se définir par rapport aux oukases ou aux orientations de son ancien allié. Elle doit de toute urgence structurer sa propre doctrine de gouvernance, axée sur la cohésion nationale et la pondération, laissant au Parlement son rôle légitime de contre-pouvoir.

Le premier défi de la coalition « Diomaye Président » réside dans la construction d’une légitimité d’action autonome, distincte de la ferveur idéologique des « Patriotes ». Si Ousmane Sonko conserve une emprise incontestable sur la machine militante et la majorité parlementaire, le président de la République détient, quant à lui, la légitimité suprême du suffrage universel direct. C’est à travers l’efficacité administrative, le dialogue constructif avec les forces vives de la nation et la nomination d’un gouvernement de technocrates et d’alliés fidèles que le chef de l’État imposera son autorité, loin des querelles de chapelles.

De surcroît, le logiciel politique qui a mené le duo au pouvoir en 2024 ne peut plus servir de boussole pour gérer les réalités complexes de l’État en 2026. Les urgences économiques, notamment la gestion rigoureuse de la dette publique et la stabilisation des finances, exigent une sérénité que les postures partisanes ne permettent pas. En se positionnant comme le garant de la sécurité juridique et économique du pays, le président Diomaye offre à ses partenaires internationaux et aux investisseurs le visage d’un Sénégal stable, contrastant avec les risques de blocage institutionnel agités par l’hémicycle.

L’histoire politique démontre que les coalitions de gestion se disloquent lorsqu’elles tentent de rivaliser sur le terrain de l’orthodoxie doctrinale avec leurs branches les plus radicales. « Diomaye Président » doit assumer son rôle de bloc central, pragmatique et inclusif. Face à un Pastef qui n’hésitera pas à utiliser l’Assemblée nationale comme une tribune d’évaluation et de pression, la coalition présidentielle doit élargir son assise politique en tendant la main aux forces républicaines modérées, afin de s’assurer une marge de manœuvre législative minimale.

L’opinion publique sénégalaise, bien que prompte à se passionner pour les dynamiques internes des partis, demeure pragmatique. Le peuple, confronté aux réalités du coût de la vie et du chômage, opérera rapidement une distinction nette entre l’animation de la scène politique par le Parlement et l’impact réel des politiques publiques menées par l’avenue Roume. Le président et sa coalition ne seront pas jugés sur leur capacité à remporter une guerre d’influence interne, mais bien sur leur aptitude à délivrer des solutions concrètes.

Les résultats économiques et sociaux constitueront l’unique juge de paix de ce mandat présidentiel. Qu’il s’agisse de la modernisation de l’agriculture, de l’accès aux services de base ou de la transparence de la gouvernance, le chef de l’État est désormais en première ligne. Si le Pastef peut se réfugier derrière son rôle de censeur ou de vigie parlementaire pour justifier les lenteurs, le pouvoir exécutif, lui, ne dispose d’aucun paravent. Il porte la responsabilité de la réussite ou de l’échec des réformes promises au peuple sénégalais.

Cette rupture, bien que brutale dans sa forme, offre au président Bassirou Diomaye Faye l’opportunité historique d’asseoir définitivement sa stature d’homme d’État. En refusant le mimétisme politique et en concentrant l’action de sa coalition sur l’obligation de résultats, il peut transformer cette cohabitation inédite en un levier d’équilibre des pouvoirs. Pour « Diomaye Président », le salut politique ne se trouve plus dans la fidélité nostalgique à une alliance passée, mais dans l’efficacité rigoureuse d’une gouvernance tournée vers l’avenir.

La rédaction de Xibaaru