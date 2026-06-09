Diamniadio : Six individus arrêtés avec du chanvre indien et du Kush

Les forces de sécurité ont réalisé une nouvelle opération dans le cadre de la lutte contre le trafic et l’usage de stupéfiants dans le département de Diamniadio. Une intervention menée le lundi 8 juin 2026 par la Brigade de Diamniadio, avec l’appui des éléments de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de la localité, a permis l’interpellation de six personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités liées à la drogue.

L’opération de sécurisation, conduite entre 15 heures et 18 heures, s’inscrit dans le cadre du plan d’action mis en œuvre par les forces de sécurité pour lutter contre la circulation et la consommation de substances illicites dans cette zone en pleine expansion urbaine.

Selon les informations communiquées par la gendarmerie, les agents ont procédé à la saisie de cent quinze (115) cornets de chanvre indien ainsi que de vingt et un (21) sachets de kush, une drogue particulièrement préoccupante en raison de ses effets nocifs sur la santé des consommateurs.

Les six individus interpellés ont été placés à la disposition des enquêteurs pour les besoins de l’enquête. Celle-ci devra permettre de déterminer l’origine des produits saisis ainsi que l’étendue éventuelle du réseau impliqué dans leur distribution.