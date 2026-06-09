Faux monnayage : Cinq personnes interpellées à Dakar

Les éléments de la Brigade de Recherches de Dakar ont porté un coup important à un réseau présumé de faux monnayeurs à la suite d’une opération menée dans le cadre du plan d’action de lutte contre le grand banditisme et la criminalité organisée. Cinq individus ont été interpellés le vendredi 5 juin 2026 pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie, faux monnayage et détention de matériels destinés à la contrefaçon.

Selon les informations communiquées par la gendarmerie, l’enquête a été déclenchée à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau criminel détenant une importante quantité de billets noirs. Les enquêteurs ont alors mis en place une stratégie d’infiltration visant à identifier les membres du groupe et à recueillir les éléments nécessaires à leur interpellation.

Après trois jours de surveillance et de contacts avec les suspects, les gendarmes ont lancé une intervention ciblée dans une maison située à Mbour. La perquisition des lieux a permis la découverte de plusieurs sachets contenant des billets noirs. Les investigations ont ensuite conduit les enquêteurs vers une concession localisée à Nguérigne, où le reste du stock était dissimulé.

La fouille de cette seconde cache a permis la saisie d’une importante quantité de billets noirs, ainsi que de divers produits chimiques et équipements destinés aux opérations de faux monnayage. Les forces de l’ordre ont également mis la main sur deux véhicules utilisés par les membres présumés du réseau : un Chevrolet 4×4 et un Toyota Prado.

Au total, les perquisitions ont permis la saisie de 2 115 coupures de 500 euros, représentant une valeur faciale de 1 057 500 euros, de 919 coupures de 100 dollars américains, soit 91 900 dollars, ainsi que de 685 coupures de 10 000 francs CFA, correspondant à un montant de 6 850 000 francs CFA.

D’après les autorités, la contrevaleur globale des sommes saisies est estimée à 752 907 527 francs CFA, ce qui témoigne de l’ampleur des activités présumées du réseau démantelé.

Les cinq suspects ont été placés à la disposition des enquêteurs tandis que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer l’étendue exacte des ramifications de cette organisation criminelle.Titre alternatif : Faux monnayage : un réseau présumé démantelé entre Mbour et Nguérigne, plus de 752 millions de FCFA de contrevaleur saisis.