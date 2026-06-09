Affaire du chaton : Gris Bordeaux prend la défense de Reug Reug

Le lutteur Gris Bordeaux a réagi à la sanction prononcée contre Reug Reug après la polémique suscitée par son bain mystique avec des chatons.

Pour Gris Bordeaux, toute sanction disciplinaire doit être fondée sur des dispositions réglementaires clairement établies. « Une sanction doit être liée aux règlements et aux textes, et non à l’émotion. Il faut identifier les articles du règlement qui justifient cette décision », a-t-il déclaré.

Gris Bordeaux estime qu’en l’absence de dispositions spécifiques encadrant ce type de comportement, l’instance de gestion devrait plutôt sensibiliser les acteurs et envisager l’introduction de nouvelles règles pour prévenir de tels cas à l’avenir.

Il juge également inadmissible la retenue de 10 % sur le reliquat du lutteur. Selon lui, une sanction financière ne peut être appliquée que si elle est expressément prévue par les textes en vigueur. « Le principe est qu’une sanction disciplinaire doit reposer sur une règle préexistante. Si l’utilisation de chatons lors d’un bain mystique n’est visée ni directement ni indirectement par un texte, la sanction apparaît disproportionnée », soutient-il.

Gris Bordeaux dénonce par ailleurs la pratique consistant à retenir une partie des revenus des lutteurs. « La rétention du reliquat est une pratique à bannir. Le lutteur professionnel vit de ses revenus, qui ont parfois un caractère alimentaire, à l’image d’un salaire », a-t-il ajouté.

Enfin, il appelle l’instance dirigeante de la lutte à agir avec impartialité et dans le strict respect des textes, sans céder à la pression médiatique ou à l’opinion publique. Selon lui, toute mesure disciplinaire doit être motivée par une base réglementaire précise afin de garantir l’équité et la crédibilité du sport national.

Pour rappel, malgré sa victoire face à Boy Niang 2, Reug Reug a été suspendu pour une durée de couplée à six mois, dont trois mois ferme et trois mois avec sursis. L’instance dirigeante de la lutte a également décidé de lui retirer 10 % du reliquat de son cachet.