Alioune Tine : « Ousmane Sonko a commis une erreur »

Invité de « Tolluwaay » sur Seneweb, Alioune Tine décrypte l’actualité politique sénégalaise. S’il soutient qu’il n’y a pas un divorce entre Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye, mais un manque d’entente, le fondateur du think tank Afrikajom Center pense que le leader de Pastef a commis une erreur en optant pour la présidence de l’Assemblée nationale.

« Si j’étais proche de lui, je ne lui aurais jamais conseillé de prendre la tête de l’hémicycle. C’est une erreur. Son ambition, c’est d’être président de la République. Après son départ de la primature, il aurait dû s’écarter un peu, gérer son parti et (en 2029) ce sont les Sénégalais qui le porteront à la tête du pays », dit-il.

Pour Alioune Tine, il y a également le facteur El Malick Ndiaye. « Il faisait un très bon boulot à la tête de l’Assemblée. Qu’on le veuille ou non, El Malick Ndiaye faisait bien son travail. Il avait incarné ce poste et faisait ce que tout le monde attendait de lui », ajoute Alioune Tine.

Pour le membre de la société civile, la tête de l’Assemblée nationale n’apporte aucune plus-value à Ousmane Sonko. « Les députés sont acquis à sa cause. Il n’avait même pas besoin d’être le président de l’Assemblée nationale pour que les parlementaires fassent ce qu’il attend d’eux. Il aurait pu diriger l’Assemblée nationale à distance, tout en laissant El Malick Ndiaye poursuivre le travail qu’il abattait », soutient encore Alioune Tine.

Source : Seneweb