Fraude aux télécommunications : Six ressortissants étrangers arrêtés

Les éléments de la Brigade de Recherches de la Gendarmerie de Dakar ont procédé à l’interpellation de six individus de nationalité étrangère dans le cadre d’une opération menée contre un réseau présumé impliqué dans une fraude aux télécommunications.

L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par la SONATEL, qui signalait l’existence d’un dispositif frauduleux permettant de détourner le trafic international de messages SMS vers le réseau local. Selon l’opérateur de télécommunications, cette pratique occasionnerait d’importantes pertes financières.

Pour faire la lumière sur cette affaire, les enquêteurs de la Brigade de Recherches de Dakar ont travaillé en étroite collaboration avec les spécialistes techniques de la SONATEL. Les investigations menées ont permis d’identifier et de localiser un site suspect dans la zone de Ngor, à Dakar.

Une opération a alors été déclenchée sur les lieux, aboutissant à l’interpellation de six ressortissants étrangers présumés impliqués dans ce système de fraude. Les forces de l’ordre ont également procédé à la saisie d’un important lot d’équipements techniques utilisés dans les activités illicites présumées.

Parmi le matériel saisi figurent des ordinateurs portables, des passerelles GSM de type SIMBOX, des modems GSM, des routeurs internet, des boîtiers de communication VOIP, plusieurs téléphones portables ainsi qu’un important lot de cartes SIM appartenant à différents opérateurs de télécommunications. Divers supports de stockage numérique et accessoires informatiques ont également été récupérés par les enquêteurs.

Les autorités estiment que ce dispositif servait à contourner les circuits légaux de transmission des communications internationales, causant un préjudice économique significatif au secteur des télécommunications.

Les six personnes interpellées sont actuellement à la disposition des enquêteurs. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue du réseau, d’identifier d’éventuels complices et d’évaluer avec précision le préjudice subi.Titre alternatif : Fraude aux télécommunications : un réseau présumé démantelé à Ngor, six étrangers arrêtés et du matériel de haute technologie saisi.