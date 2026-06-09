Adji Sarr : « Dans pas longtemps vous allez me détester encore plus… »

Adji Sarr n’a jamais eu la langue de bois. La jeune femme, devenue malgré elle la masseuse la plus célèbre du Sénégal, a décidé de briser la carapace. Elle quitte sa zone de confort et s’expose davantage.

À travers des lives Tiktok, elle papote avec ses abonnés, ses amis du Sénégal et d’ailleurs. À travers ce canal, elle détourne l’attention des polémiques pour lancer des appels SOS en faveur des plus vulnérables. Son dernier appel était pour un enfant atteint de maladie cardiaque.

La contrepartie ne s’est pas fait attendre. En plein live, les injures pleuvent. Certains internautes sénégalais ne manquent pas de l’insulter. Elle encaisse, puis réplique. À chaque attaque, une réponse salée, tranchante, assumée.

Aujourd’hui, face aux dernières provocations, elle a planté le décor : « Si vous me détestez à cause de mes droits que je revendique, alors préparez-vous. Dans pas longtemps vous allez me détester encore plus… », promet-elle sans en dire plus dans des propos repris par Seneweb. Elle laisse planer le suspense.

Toutefois, elle annonce le lancement de sa propre gamme d’huiles de massage qu’elle va bientôt commercialiser.