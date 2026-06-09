La FSF clarifie la vidéo de contrôle de sécurité des Lions

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié ce lundi un communiqué afin de lever toute ambiguïté autour d’une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. Celle-ci montrait les joueurs et membres du staff de l’équipe nationale du Sénégal soumis à un contrôle de sécurité sur le tarmac d’un aéroport, suscitant diverses interprétations.

Contrairement aux informations initialement diffusées, la FSF précise que ce contrôle n’a pas eu lieu à l’arrivée des Lions à San Antonio, mais bien avant leur départ de Raleigh, le dimanche 7 juin 2026.

Dans le cadre de l’organisation logistique du déplacement, le bus transportant la délégation sénégalaise avait été autorisé à accéder directement au tarmac. Cette disposition visait à optimiser le temps de transit et à permettre aux joueurs et au staff d’effectuer l’ensemble des formalités de sécurité et de police directement au pied de l’avion, sans passer par les zones habituelles de l’aérogare.

La Fédération souligne que cette procédure s’est déroulée dans le respect des règles en vigueur et qu’aucun incident n’a été signalé. Les Lions ont ensuite embarqué pour San Antonio dans des conditions normales.