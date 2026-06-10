Les Lions accrochés par l’Arabie Saoudite

Le Sénégal n’a pas réussi à se rassurer avant son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Opposés à l’Arabie saoudite pour leur dernier match de préparation, disputé au Toyota Field de San Antonio, les Lions ont été tenus en échec (0-0).

Malgré une rencontre engagée et quelques occasions de part et d’autre, les hommes de Cissé n’ont pas trouvé la faille. Le capitaine Sadio Mané et ses coéquipiers ont manqué de réalisme offensif, tandis qu’Édouard Mendy a assuré la solidité défensive pour préserver le score vierge.

Ce nul laisse un goût d’inachevé, mais il constitue aussi un avertissement avant le grand rendez-vous mondial. Les Lions devront hausser leur niveau de jeu et retrouver l’efficacité pour espérer briller lors de la phase finale.