Au moins 7 milliards pour réfectionner le Building Administratif

« A l’origine, si vous calculez le marché global était au tour de 4 milliards de F Cfa et quelque 6 milliards. Et ça, je dis, à l’origine compte non tenue de tout ce qui a été fait et additionné par rapport à l’ensemble […]. Si vous ajoutez les frais de Douane, les TTC, vous allez aller autour de 7 à 8 milliards de F Cfa« , a déclaré, ce jeudi, Abdou Latif Coulibaly sur Rfm.

Des travaux que l’entrepreneur, Bamba Ndiaye SA va encore mener aux frais de l’Etat du Sénégal. Normal, parce qu’il s’agit d’accident. “Les enquêtes ont pu établir de façon formelle qu’il n’y a aucune faute de la part de l’entrepreneur. Pourquoi l’entreprise prendrait-elle en charge les réparations ?[…] Les conditions dans lesquelles la responsabilité de Bamba Ndiaye SA pourrait être appelée ne se sont pas avérées“, a notamment ajouté le secrétaire général du gouvernement repris par Senego.

L’incendie et la délocalisation de certains ministères n’ont pas occasionné de frais additionnels, en termes de location. “Heureusement qu’aucune structure n’est dans une location. Pour l’essentiel, tous les services ont été logés dans des structures appartenant à l’Etat du Sénégal“, a rassuré M. Coulibaly. Même s’il ne veut pas annoncer la date précise pour la livraison finale, le secrétaire général du gouvernement affirme que l’infrastructure sera opérationnelle courant 2022.