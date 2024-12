Au Tribunal…Marcel Desailly se dit ruiné

Le Tribunal judiciaire de Paris se penche actuellement sur une affaire mêlant paternité, pension alimentaire et capacités financières d’un champion du monde.

Marcel Desailly, figure emblématique du football français, est au cœur d’une bataille juridique après qu’un test ADN a confirmé qu’il est le père biologique d’une fillette de 10 ans, une paternité qu’il avait initialement niée jusqu’à ce qu’un test ADN l’établisse formellement.

Lors de l’audience prévue le 10 décembre dernier, plusieurs questions clés auraient été examinées. Tout d’abord, le tribunal devra valider l’expertise ADN qui a établi la filiation entre Marcel Desailly et l’enfant. Ensuite, le montant de la pension alimentaire, revendiqué par la mère de l’enfant, sera déterminé en tenant compte des besoins de la fillette et des ressources déclarées par l’ancien capitaine des Bleus.

Cependant, le volet le plus controversé concerne les capacités financières réelles de Desailly. Ce dernier affirme être dans une situation critique, prétendant ne plus avoir les moyens de subvenir à des obligations supplémentaires. Mais ses déclarations devront être confrontées à une analyse détaillée de son patrimoine et de ses revenus passés et présents, en tant qu’ancien footballeur international et personnalité médiatique.

Pour la mère de l’enfant, l’objectif est d’obtenir une contribution financière équitable afin d’assurer un avenir stable à leur fille. De son côté, Desailly semble déterminé à prouver que ses moyens ne correspondent pas à l’image de prospérité qu’on pourrait associer à son illustre carrière.

Cette affaire, qui mêle responsabilité familiale et examen des fortunes d’un ancien sportif de haut niveau, suscite un grand intérêt. Le verdict attendu du tribunal pourrait marquer un tournant dans cette affaire complexe, où la justice devra trancher entre les droits de l’enfant et les réalités financières de son père.

