L’ancien Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade se montre actif en ce moment. Après s’être rendu à Touba, le Pape du Sopi qui a pris ses quartiers à Fann résidence, reçoit des responsables de l’opposition, notamment ceux qui ne prennent pas part au Dialogue national. Au point de pousser certains à poser la question, à savoir : Qu’est-ce qui fait courir en ce moment Me Abdoulaye Wade ?

Le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS) dont des responsables manifestent leur désaccord par rapport à la gestion du parti, cache pour le moment son jeu. Mais, tout indique qu’il veut toujours à montrer à l’opinion qu’il est toujours là présent, et reste toujours un incontournable de la scène politique nationale. Me Abdoulaye Wade veut-il constituer un autre front de l’opposition ?

Au vu de la situation politique actuelle, Me Abdoulaye Wade sait qu’il lui faut compter sur des responsables de l’opposition, de la trempe de Mamadou Lamine Diallo, de Ousmane Sonko, Thierno Bocoum qui ne font aucune concession au régime du Président Macky Sall, contrairement à ses anciens alliés comme Mamadou Diop Decroix et Oumar Sarr qui était son principal lieutenant au PDS. Au regard, de la tournure des choses, il ne serait pas étonnant de voir un autre front de l’opposition encore plus radical dans le combat contre le régime du Président Macky Sall, se constituer.

D’une pierre, Me Abdoulaye Wade peut réussir plusieurs coups. Il apparait de plus en plus, que sur plusieurs sujets brûlants de l’heure, c’est la société civile, avec à sa tête des activistes, qui est en train de mener le combat. L’opposition se contentant, tout juste d’emprunter le train déjà en marche. En constituant un front de l’opposition plus déterminé dans le combat, contrairement aux partis qui prennent part au Dialogue national, Me Abdoulaye Wade pourra ne plus laisser l’initiative à la société civile.

Thiémokho BORE