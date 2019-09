Aujourd’hui 1er septembre 2013, Aminata Touré est nommée Première ministre

Un an après la deuxième alternance survenue en 2012, le Président Macky Sall emboîte le pas à son prédécesseur Abdoulaye Wade en se choisissant une femme Première ministre. Après le limogeage très surprenant d’Aboul Mbaye, Aminata Touré est ainsi nommée à la tête du gouvernement 2 de Sall le 1erseptembre 2013. Son principal défi sera d’ « accélérer la cadence » pour répondre de façon idoine aux attentes des Sénégalais

Militante engagée des droits de l’homme, Aminata Touré est affectée au département de la justice dans le gouvernement d’Abdoul Mbaye en 2012. Son passage à la tête du ministère de la justice sera particulièrement marqué par le déclenchement des poursuites contre les ténors de l’ancien régime accusés de détournements. En s’appuyant sur la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), Aminata Touré a pu vendre et défendre la « traque des biens mal acquis » en la présentant comme une simple reddition des comptes.

Le 1erseptembre 2013, Macky Sall se sépare de son Premier ministre Abdoul Mbaye et nomme à sa place Aminata Touré, celle qui avait activement participé à l’écriture du programme « Yoonu Yokkuté ». Décidée à obtenir les résultats attendus de son équipe, Mimi Touré, comme on l’appelle affectueusement, invite ses collègues ministres à « accélérer la cadence » (son expression fétiche). Malgré sa loyauté et sa détermination, Aminata Touré ne fera pas une année à la Primature.

A cause de sa défaite face à Khalifa Sall lors des élections locales de 2014, Macky Sall la limoge le 4 juillet après une semaine de tension vive au sommet de l’Etat due au refus de la dame de rendre le tablier. Aminata Touré paie ainsi pour ne pas avoir gagné non seulement Dakar mais aussi sa propre localité, Grand-Yoff, qu’elle partage avec le maire Khalifa Ababacar Sall. Après la primature, elle devient envoyée spéciale du président de la République en février 2015 puis présidente du Conseil économique social et environnemental depuis juin 2019.