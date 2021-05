Awards de l’écologie…une commune du Sénégal nominée

AWARDS DE L’ECOLOGIE: La commune de Ndiob nominée

Après le prix de la meilleure politique agricole locale de la FAO lors de l’assemblée générale tenue à Rome en 2018, le prix de la meilleure initiative pour le Climat lors du Sommet Africités 8 à Marrakech en 2018 pour son programme de transition écologique, le Maire Oumar BA honore une fois de plus le Sénégal à l’étranger à l’occasion des AWARDS DE L’ECOLOGIE de l’Afrique de l’Ouest organisés sous l’égide du gouvernement ivoirien, de l’UNESCO, de la CDEAO et la BAD.

Sur globalement 266 candidats, en provenance de dix pays de l’Afrique de l’Ouest, la commune de Ndiob située dans le département de Fatick a été nominée dans la catégorie des collectivités territoriales par le Comité des Awards de l’écologie de l’Afrique de l’Ouest. Le jury indépendant est composé d’experts internationaux et de journalistes

Le Maire Oumar BA se rendra avec sa délégation ce 5 juin 2021 en Côte d’Ivoire, à l’occasion de la phase finale des AWARDS.

Ndiob, commune verte englobant 18 villages et compte 20 000 habitants.

Dès le départ, l’actuel conseil municipal installé en juin 2014, suite aux dernières élections locales tenues au Sénégal, avait défini sa vision de développement économique et sociale : « Faire de Ndiob une commune verte, écologique et résiliente, à travers un processus de développement endogène, inclusif et respectueux des droits des personnes vulnérables. »

La commune de Ndiob s’est fixée comme objectif, de contribuer au développement de politiques territoriales fondées sur les principes de l’agroécologie et de la bonne gouvernance des ressources naturelles. Monsieur le Maire a compris, très tôt que pour mettre en œuvre sa vision, il lui fallait l’engagement et l’implication de la population, mais également adopter une démarche multi acteurs.

Il s’est ainsi entouré de techniciens de l’Etat, de scientifiques et d’organisations de la société civile pour travailler avec les populations à la mise à l’échelle de l’agroécologie, à travers l’élaboration collective d’un programme de développement agro-écologique de la commune. Ce programme est dans sa phase de mise en œuvre, depuis plusieurs années.

Oumar BA, un militant de l’approche agroécologique

Ancien haut fonctionnaire de l’Etat du Sénégal, Président du Conseil de Surveillance de l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, est un acteur majeur de la Dynamique pour une Transition Agro-Ecologique au Sénégal, en tant que maire de la commune écologique de Ndiob, et Président du Réseau des villes et communes vertes et écologiques du Sénégal.

Monsieur le Maire Oumar BA a décidé de s’engager en politique pour mieux mettre en œuvre sa vision de développement local. Son élection à la tête de la mairie de Ndiob en 2014, lui a conféré les moyens institutionnels d’enclencher un processus de restauration de la biodiversité et de mise en œuvre de systèmes de productions agricoles qui garantissent la résilience et le respect de l’environnement dans sa commune.

Il a également œuvré à élargir sa vision politique à d’autres collectivités territoriales et à impulser la création du Réseau des Villes et communes vertes et écologiques du Sénégal, le REVES en 2016.

Le REVES se veut une force de proposition et d’action en vue d’offrir aux populations un meilleur cadre de vie, une alimentation saine et une agriculture écologique, tout en contribuant à la protection de l’environnement et de la biodiversité. En décidant de mettre en place une plateforme multi acteurs, ces maires inscrivent le REVES dans une dynamique de progrès et de protection des intérêts des communes et des populations, pour un développement durable aligné sur les Objectifs du Développement Durable (ODD) et le Plan Sénégal Emergent (PSE).