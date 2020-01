Axe Dakar-Bamako : 455 accidents recensés en avril 2019…

L’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Dr Tulinabo Mushingi, a révélé des chiffres effarants hier lors de l’atelier de partage des résultats du projet «Roadmaps to Sencurity in Sénégal and Burkina» qui est axé sur la sécurité routière.

D’après le diplomate américain, 455accidents de la circulation ont été recensés au mois d’avril 2019, soit près de 15 accidents par jour sur l’axe Dakar-Bamako. Le projet vise à faciliter la collaboration entre la société civile et les forces de l’ordre afin d’améliorer la sécurité routière.

Pour Dr Tulinabo Mushingi, la prise en charge de l’insécurité routière est une urgence au Sénégal où l’accident de circulation constitue la première cause de décès chez les jeunes. Pour sa part, la directrice exécutive de PWA Sénégal, Adiaratou Warka Ndiaye Aïdara, a rappelé les nombreux accidents enregistrés aux mois d’août et de septembre passés comme s’il s’agissait d’une épidémie. Des accidents occasionnés par le mauvais comportement des conducteurs. D’où le défi de la deuxième phase du projet à savoir : miser sur les comportements humains.