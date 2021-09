Aymérou Gningue sur l’affaire Kilifeu : « Parler de complot c’est trop facile »

L’affaire du trafic de passeport dans laquelle les rappeurs Kilifeu et Simon sont cités continue d’alimenter les débats. Invité du Jury du Dimanche, Aymérou Gningue s’est exprimé sur l’affaire. Selon le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, il est trop facile de parler de complot dans cette affaire.

« Tant qu’ils ne sont pas jugés et condamnés je pense qu’ils ne sont pas coupables. Parler de complot c’est trop facile. C’est la voie la plus courte pour sortir de ses turpitudes. Ce que je crois, c’est qu’ils sont accusés et le dossier est en instruction. La justice rendra sa décision et quand cette décision tombera, je me prononcerai sur cette décision », a-t-il dit.