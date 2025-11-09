Baba Gallé Diallo dénonce «l’absurde métamorphose notre société»

L’ABSURDE METAMORPHOSE DE NOTRE SOCIETE

Le Sénégal, est, ce qui, nous réunit, malgré, nos différences. Il est notre patrimoine en commun c’est-à-dire qu’il est de tous, pour tous, et, par tous. Tirant son nom selon les récits populaires de sunugal « notre pirogue », le Sénégal dont les habitants s’appellent sénégalais sont susceptibles au changement en bien comme en mal comme tous les êtres humains de la planète terre. Ce qui m’intéresse, ici, c’est le changement de comportement que, j’ai observé chez certaines catégories socio professionnelles, suffisamment, symptomatique de l’absurde métamorphose de notre société.

Sociétalement parlant, en d’autres termes, relativement, à nos valeurs, de société, on n’est plus, qui, on était, dans le passé, et, on n’est plus, non plus, qui, on voulait être, dans le présent. Finalement, qui sommes-nous devenus ?

Etant croyant dans un pays de croyants, lorsqu’on ne peut, tout de suite, changer le cours des choses, la seule arme qui reste disponible au croyant, est la prière adressée a Allah, maitre de l’univers, du destin des peuples et, des hommes.

Lorsque des universitaires rangent leur plume dans les tiroirs de leur bureau ; deviennent subitement, volontairement aveugles et ; ferment les yeux, pour ne rien voir, bouchent les oreilles pour ne rien entendre, ferment la bouche comme une tombe quoi qu’il advienne en foulant aux pieds leur .devoir de service à la société Prions. Allah faites en sorte qu’ils abandonnent leur posture d’intellectuels couchés pour celle d’intellectuels débouts et, libres, qui, n’obéissent qu’a l’autorité de la raison.

Lorsque des journalises dansent avec les politiciens, renoncent à leur mission de sentinelle ; tirent sur leurs confrères et consœurs et mettent de côté la déontologie et la solidarité corporatiste. En outre, lorsque le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les medias (CORED) est reduit à sa plus simple expression, ferme ses portes, par défaut, de ressources pour s’acquitter, convenablement, et, efficacement, de sa mission. Prions. Allah faites en sorte qu’ils comprennent que tirer sur un confrère ou sur une consœur est, moralement, répréhensible, et, déontologiquement, inacceptable

Lorsque des marabouts au sens de guide religieux renoncent à leur engagement personnel à servir Dieu, rien que Dieu et à leur rôle de berger alors que les évènements auxquels ils prennent part dans la journée (baptême, mariage et décès) leurs rappellent Dieu et leur sacerdoce. Prions. . Allah faites en sorte qu’ils changent et demeurent fidèles à votre magistère.

Lorsque la société civile, jadis, prompte, à réagir ; quand, la république et les libertés sont bafouées, au jour d’hui, tremble, grelotte et se soustrait de son devoir de sentinelle de la république et du respect des libertés. In fine, lorsqu’ elle prend le temps, plus que, nécessaire, pour ouvrir la bouche. Prions. Allah faites en sorte qu’ils prennent leur courage à deux mains ; que la peur ne les empêche plus de parler et d’agir conformément a leur devoir.

Lorsque les enfants n’obéissent plus à leurs parents, les jeunes ne respectent plus les adultes. En plus, lorsqu’ils insultent sans vergogne l’égal en âge de leurs parents, Ils insultent sans sourciller le marabout que leurs grands-parents vénéraient et leurs parents vénèrent. Prions. Allah faites en sorte que les enfants obéissent naturellement à leurs parents, que les jeunes respectent sans condition les adultes.

Lorsque les écrivains, la peur dans le ventre, cassent leur plume, et, se taisent comme une carpe sur la souffrance des populations ; lors qu’ils bouchent les oreilles pour ne pas entendre leurs cris de détresse et d’appel au secours ; Prions. Allah Faites en sorte qu’ils entendent les pleurs des populations désespérées sans défense et qu’ils fassent leur devoir d’écrivains debouts, engagés, éveilleurs de conscience, défenseurs de la veuve et, l’orphelin.

En conclusion, lorsque que les gens se réjouissent ouvertement sans retenue du malheur des autres. Chers compatriotes, qui sommes-nous devenus ?

L’absurde métamorphose de notre société est une réalité à laquelle, on doit sans tergiverser faire face avec les armes qu’il faut. Qu’Allah sauve le Sénégal !

Vive le Sénégal ! Vive la république !

babadediana@gmail.com

Par Baba Gallé Diallo