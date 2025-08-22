Babacar Ba : «Les propos tenus par Bougar Sarr sont dangereux»

Fervent défenseur de la liberté d’expression, le président du Forum du justiciable ne tolère cependant pas les propos tenus par Bougar Diouf sur le conflit casamançais et l’armée. Sur le réseau social X, il s’est inscrit en faux contre les paroles du président de l’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS).

« Les propos qui auraient été tenus par Bougar Diouf et qui lui ont valu une convocation à la division de la cybercriminalité sont dangereux et indéfendables. On ne peut pas, sous prétexte de la liberté d’expression, se permettre de surfer sur des fibres aussi sensibles que le conflit casamançais et l’armée. Autant nous défendons fermement la liberté d’expression, autant on ne saurait cautionner des écarts de langage qui peuvent saper la cohésion nationale », a écrit Babacar Ba repris par Seneweb. M

Après sa convocation, Bougar Diouf a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il maintiendrait ses propos pour marquer son engagement pour la défense de l’État de droit et de l’unité nationale.