Balla Gaye avertit Boy Niang : «Le jour du combat, il me respectera»

Balla Gaye 2 a répondu à Boy Niang 2, son adversaire du 1er janvier 2023. « Il (Boy Niang 2) a dit qu’il est prêt à laisser sa vie dans ce combat. On n’est pas là pour perdre la vie. La lutte est un sport et on n’a pas besoin de ces déclarations. Mais une chose est sûre, s’il se bagarre avec moi, je le cognerai et s’il lutte je vais le terrasser. Personnellement ce que je veux, c’est le corriger avant de le terrasser », a-t-il déclaré lors de son open-press.

« Je lui ai donné la chance de me croiser. On n’a vraiment pas le même palmarès. Il est sur une série de deux défaites consécutives donc il faut qu’il apprenne à dire de bonnes choses sur moi. Je ne lui demande pas de me respecter pour le moment. Mais le jour du combat, il me respectera. Il n’a jamais osé se bagarrer avec qui que ce soit dans l’arène et depuis l’annonce du combat, il ne cesse de se contredire. Tantôt il dit qu’il va me battre en 1 minute, tantôt il dit qu’on va lutter plus de 15 mn. Je lui dis une chose : je l’attendrai et s’il ne vient pas, je viendrai le chercher et le terrasser », a rajouté le lutteur dont les propos sont rapportés par Le Soleil.

« On n’a pas le même niveau. Je vais le terrasser et rendre visite à sa mère que j’aime bien. Les gens ne doivent pas oublier ce que j’ai fait dans la lutte. Je suis le plus fort des lutteurs. C’est moi Balla Gaye 2. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Aucun lutteur ne me manquera de respect dans le futur. Plus, jamais », conclut-il.