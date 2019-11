Ballon d’or: Klopp vote Van Djik et écarte Sadio Mané

En conférence de presse d’avant-match, il s’est totalement lâché sur le sujet en oubliant que trois de ses joueurs sont en lice pour ce trophée qu’ils espèrent tous gagner. « Si vous donnez le Ballon d’Or au meilleur joueur de cette génération, donnez-le toujours à Lionel Messi. S’ils le donnent au meilleur joueur de la saison dernière, c’est Virgil van Dijk. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionnera, mais c’est ainsi que je vois les choses. Si le Ballon d’Or est pour le meilleur joueur, le meilleur joueur de tous, alors c’est Lionel. Le meilleur joueur de la saison dernière, c’est Virgil. Nous verrons bien », a-t-il ainsi dit.

Et à monsieur Jurgen Klopp, qu’a fait Virgil Van Dijk de plus que Sadio Mané? Pis, c’est même le Sénégalais qui est passé devant au regard des dernières estimations. Le Ballon d’Or se joue entre lui et Lionel Messi. Sadio Mané et Virgil Van Dijk ont été tous deux vainqueurs de la Ligue des Champions, vainqueurs de la SuperCoupe d’Europe et deuxièmes en Premier League.

Rien que ça pour le Néerlandais qui a été désigné joueur FIFA de l’année. Pour Sadio, c’est toutes ces distinctions collectives en plus de la finale de la CAN 2019 disputée. Le Sénégalais a été également élu Onze d’Or de l’année 2019 et il est meilleur buteur de la Premier League (22 buts). En quoi, finalement, Virgil Van Dijk réussit une meilleure saison en Europe ?

C’est une erreur notoire de Jurgen Klopp qui prend position dan sun sujet susceptible de secouer son vestiaire à Liverpool. Le 2 décembre prochain, il sera su qu’il avait effectivement tort de prendre position, aussi ouvertement.