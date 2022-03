Barth à la barre : « J’ai sollicité un jugement pour blanchir mon honneur »

Devant la barre, ce mercredi matin, pour son procès en appel, dans l’affaire Ndiaga Diouf, Barthelemy Dias s’est exprimé sur cette affaire, renseigne Seneweb. « Ce jour, ils sont venus à bord de 5 Pick up. C’était des nervis et on a dit que j’ai tiré pendant 1h de temps, ce qui n’est pas logique. Les assaillants ont encerclé la mairie, je me suis défendu. Si je ne m’étais pas défendu, je ne serais pas devant vous aujourd’hui », dit-il.

Le nouveau maire de Dakar de rajouter : « J’ai d’abord tiré des coups de sommation pour les inciter à repartir. Je ne suis pas entré en politique pour y trouver la mort mais pour apporter ma modeste contribution. J’ai été attaqué dans ce dossier tout a été commandité. Il y a eu une bagarre pendant 1 heure. »



Barth de conclure : « J’ai sollicité un jugement pour blanchir mon honneur, je veux que toutes les personnes citées soient présente. On m’accuse d’avoir donné des coups et blessures mortels, ils n’ont aucune preuve pour m’inculper. Je ne détiens pas l’arme du crime », a-t-il déclaré.