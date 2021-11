Barth endort Pastef, Wardini et Khalifa pour chopper Dakar

Les prochaines élections locales, prévues le dimanche 23 janvier 2022, continuent d’être au menu des discussions. A quelques mois de ces joutes électorales, les appétits deviennent de plus en plus grands à Dakar. Toutes les coalitions veulent voir leur homme aux commandes. Et pour y arriver les moyens et les astuces ne manquent pas. Dans cette course à l’investiture, le maire de Mermoz Sacré Cœur se procure la part du lion. Barthélemy Dias a réussi à berner tout le monde pour être le candidat de Yewwi Askan Wi (YAW) à Dakar.

La bataille sera très rude pour la conquête de la mairie de Dakar. Plusieurs profils ont affiché leurs ambitions. Le maire sortant Soham Wardini ne compte pas délaisser son fauteuil. L’édile sortant compte aller jusqu’au bout de son combat. Mais elle devra faire face à un Barthélemy Dias, décidé à battre tous les challengers. Abdoulaye Diouf Sarr, le candidat de la mouvance présidentielle. Doudou Wade, le dinosaure envoyé par Wallu Sénégal pour faire la différence. Bougane Gueye Dany avec sa coalition Gueum Sa Bopp. Et Mame Mbaye Niang le recalé.

Parmi ces candidats, seul Barthélemy Dias a réussi à s’imposer. Le maire de Mermoz Sacré Cœur n’a pas cessé de clamer sa candidature. « Nous sommes candidats à la mairie de Dakar et c’est notre droit le plus légitime. Personne ne m’empêchera d’être candidat à la mairie de Dakar », déclarait Dias-fils. Et en effet personne n’a réussi à l’empêcher de devenir candidat. Même le parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’a pas réussi à imposer son diktat à Barth.

La section de Dakar du parti d’Ousmane Sonko avait quitté la coalition Yewwi Askan Wi avant de revenir sur leur décision. Abass Fall et Cie voulaient mettre la main sur les 11 mairies que comptent les 19 communes de Dakar. Voulant ainsi annihiler les chances de Barthélemy Dias. Chose que les membres de Taxawu Dakar n’avaient pas accepté. En bon politicien, Dias-fils a réussi à passer entre les mailles du filet en s’imposant comme candidat de YAW pour Dakar.

Et Barthélemy Dias ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Dans son combat contre le maire sortant, il a réussi à plier Taxawu Dakar à ses volontés. En effet Khalifa Sall a tout bonnement « trahi » Soham Wardini dans le bras de fer qui l’opposait à Barthélemy Dias. Le maire sortant n’a été investi par la coalition Yewwi Askan Wi. Et s’il en est ainsi c’est juste que Barth a trouvé la formule pour tordre la main à Khaf.

Mais c’est le Pastef qui va souffrir de cette mainmise de Barthélemy Dias à Dakar. En effet Ousmane Sonko qui aspire à remplacer le président Macky Sall aurait dû s’imposer d’abord dans la capitale sénégalaise. Lui et son parti devaient au moins remporter le maximum de communes à Dakar pour prétendre à un poste présidentiel. En laissant Barthélemy Dias dérouler à Dakar, Sonko a commis une grosse faute politique.

Abdoulaye Wade a remporté les législatives de 1998 dans la capitale, avant d’accéder au pouvoir en 2000. Et le Président Macky Sall avait su s’imposer dans les plus grandes communes de Dakar, notamment Pikine et Guédiawaye en 2014. Ces deux avaient démontré leur force avant de prétendre à la présidence. Alors Barthélemy Dias a réussi à hypothéquer l’avenir politique de Sonko. Reste à savoir si Dias-fils ne prépare pas le terrain à Khalifa Sall…pour 2024.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru