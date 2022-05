Barth est cuit…il a été sacrifié par un complot interne

Elimination de Barth…Déthié Fall s’enfonce dans le « complot »

A Dakar, les élections législatives du 31 juillet 2022 vont se jouer sans la liste départementale de Yewwi Askan Wi à Dakar. Un coup dur pour Barthélemy Dias qui a réussi à prendre le contrôle de la capitale sénégalaise. Cette erreur commence à installer un malaise au sein de la coalition YAW. Beaucoup accusent Khalifa Sall et les membres de Taxawou Senegaal de comploter contre Dias-fils. Des spéculations qui vont sans doute avoir un impact sur la relation entre les deux hommes. Mais à force de trop parler, Déthié s’est enfoncé dans cette affaire.

Barthélémy Dias est dans une mauvaise passe. La liste départementale de Yewwi Askan Wi n’est plus valide du point de vue de la loi. A cause de certaines erreurs commises, cette dernière n’a pas pu respecter la parité. Ce qui invalide de facto la liste déposée par un certain Saliou Sarr de Taxawou Senegaal. Si ce rejet est confirmé par la Cour Constitutionnelle, Yewwi Askan Wi va perdre dix (10) sièges à l’Assemblée nationale. Des sièges que Benno Bokk Yakaar et d’autres membres de l’opposition vont devoir se partager.

Présent à la direction générale des élections (DGE) pour essayer de rattraper leurs bêtises, Déthié Fall est revenu sur comment il s’est fait rouler dans la farine comme un véritable débutant. « J’ai remis mon cachet à Saliou Sarr et lui ai donné des consignes pour qu’il mette Ngoné Mbengue à la place de Palla Samb », a-t-il déclaré face à la presse. Et selon lui, « c’est la DGE qui a conseillé à Saliou Sarr de ne pas opérer les changements, car ce n’était pas obligatoire », rajoute la mandataire national.

Mais cette sortie de Déthié Fall témoigne de la légèreté avec laquelle il a traité le dossier de Barth. Dans les films on entend souvent un policier dire à un suspect : « vous avez le droit de garder le silence.Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. » Le mandataire national de Yewwi devrait prendre cette phrase comme un bon conseil. A chaque fois qu’il sort pour s’exprimer sur cette affaire, il s’enfonce davantage. Il est aussi responsable que ce Saliou Sall qu’ils accusent de trahison. Il devait prendre la peine de suivre personnellement le dossier de Barthélémy Dias.

En effet, ce sont ces mêmes personnes qui passent leur temps à soupçonner le pouvoir de vouloir faire main basse sur la capitale sénégalaise. Alors ceci devait mettre la puce à l’oreille de Déthié pour qu’il ne délègue personne pour se charger d’un département aussi stratégique que Dakar. Tout comme avec le cas Djibril Ngom, le mandataire national a fait preuve de légèreté et d’amateurisme. Désormais, leur coalition est très désavantagée à Dakar. Ils ont acté la mort de Barth qui n’aura pas d’immunité parlementaire pour le sortir de certaine situation future.

L’élimination de Barthélémy Dias est lancée. Et les personnes qui sont à la base de cette mise à mort politique sont les proches du maire de Dakar sous la complicité de Khalifa Sall. Les membres de Taxawou Dakar sont les premiers adversaires de Dias-fils. Sans s’en rendre compte, Déthié Fall s’est retrouvé au cœur de cette machination contre Barth. Ces querelles internes sont une aubaine pour leurs adversaires. Si Benno Bokk Yakaar n’est pas invalidée à son tour, cette coalition pourrait rafler les sièges de Dakar. Ce qui donnerait une bonne assise à Macky Sall à l’hémicycle.

L’amateurisme de Déthié Fall va coûter cher à Barthélémy Dias. Le mandataire national de Yewwi Askan Wi a donné les pleins pouvoir aux Khalifistes d’abattre Barthélémy Dias. Mais le maire de Dakar n’est pas du genre à se laisser marcher dessus. Alors les prochains jours seront déterminants dans son compagnonnage avec ses amis de Yewwi.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru