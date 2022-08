Basket : la ligue de Diourbel pour la promotion de la petite catégorie

Installée récemment, la ligue de basket de Diourbel est à pied d’œuvre pour faite jouer la petite catégorie. La première journée a eu lieu à Mbacké où les jeunes basketteurs ont eu à jouer. Selon le président de la structure Ababacar Ndiaye, l’objectif est de faire jouer les plus jeunes et aussi faire la promotion du basket à partir de la base. Cela fait plus de 10 ans qu’une telle organisation ne s’est pas produite. Et le président de la ligue de lancer un appel aux autorités pour l’accompagnement de la petite catégorie.